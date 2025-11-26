Affarti Tuoi, partecipa per comprare una pergotenda alla moglie, ma Ronnie sbanca e vince 200.000€

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Toscana irrompe ad Affari Tuoi con una puntata che sembra uscita da un film d’avventura, guidata da Ronnie, istruttore di nuoto di Empoli, che ha trasformato una serata, partita in salita, in un trionfo clamoroso. Arrivato con un obiettivo semplice e tenerissimo – regalare a sua moglie Simona una pergotenda – Ronnie ha finito per riscrivere il suo destino televisivo, portandosi a casa uno dei montepremi più ricchi dell’intera stagione.

Ronnie partecipa ad Affari Tuoi per comprare una pergotenda alla moglie

Il concorrente toscano, soprannominato “Pavarotti” per la voce tonante che rimbomba persino sotto l’acqua della piscina in cui allena, si è presentato in studio con il papà Riccardo, ex tipografo oggi in pensione. I due uomini hanno affrontato il tabellone con ironia, coraggio e una buona dose di incoscienza calcolata.

I primi sei tiri sono un colpo al cuore: fuori i 300.000 euro. Ronnie però non si scoraggia, cambia il pacco e sceglie il numero 3, salutando il 5. Nel frattempo in studio si scherza: Stefano De Martino, notando la somiglianza tra Fabio del Molise e Sandokan, ha stuzzicato Herbert Ballerina dicendo che il concorrente ha partecipato ai provini ma è stato superato da Can Yaman. Herbert, prontissimo, commenta: “Mannaggia, i soliti raccomandati”.

Il gioco riparte e il Dottore prova a sedurre Ronnie con più offerte da 25.000 euro. Niente da fare: “Mia moglie vuole la pergotenda”, ripete, come un mantra che sa di promessa e di determinazione. Poco dopo arriva un altro cambio: via il 3, dentro il 13. E lì la partita prende una piega destinata a incendiare lo studio.

La reazione di Ronnie quando scopre di aver vinto 200.000 euro

Restano solo due possibilità: i 200.000 euro oppure il temuto Pacco Nero. L’ultima offerta del Dottore è pesante: 60.000 euro. Ronnie si prende qualche secondo, respira, guarda suo padre. E decide di rischiare, rifiutando un assegno che avrebbe fatto tremare chiunque.

Per aumentare la tensione, De Martino interroga persino il notaio sul Pacco Nero. La risposta è una spada sospesa: “Contiene un pacco rosso”. Il resto, però, è segretissimo.

La rivelazione finale è un’esplosione: Ronnie apre il suo pacco e trova i 200.000 euro. Una cifra da capogiro che fa scattare la standing ovation in studio. Nel Pacco Nero, invece, c’erano “solo” 15.000 euro.

Ronnie trattiene l’emozione per qualche secondo, poi una lacrima gli scivola sul volto. La sua missione è compiuta: “Quest’uomo torna a casa con la pergotenda e 200 mila euro”, annuncia un euforico Stefano De Martino. Un finale da applausi, degno della Toscana più fiera e testarda.