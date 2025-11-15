Affari tuoi, vita difficile per Asia che piange per i sacrifici del padre: ‘da bambini abbiamo sofferto’

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Asia viene da Cavi di Lavagna, in provincia di Genova. La rappresentante della Liguria è arrivata alla sua trentesima puntata, che si è rivelata un mix di alti e bassi. È riuscita a trovare Gennarino nei primi tiri, portandosi a casa un ricco jackpot. Ma ciò che ha colpito maggiormente è stata la storia della famiglia di Asia, fatta di sacrifici, miseria e tantissimo amore. Una storia che la donna ha raccontato a Stefano De Martino e che ha emozionato il pubblico del longevo programma di Rai 1.

Asia e papà Andrea rivelano la sfortuna che si è abbattuta sulla loro famiglia: ‘neanche una pizza a fine mese’

Asia è una giovane concorrente che nella vita di tutti i giorni organizza eventi e, allo stesso tempo, studia economia. Ha portato nel programma un bagaglio di emozioni e di storie che hanno catturato la simpatia del pubblico di questo gioco televisivo di Rai 1. Al fianco della concorrente c’era papà Andrea, che lavora presso un’azienda ortofrutticola con alle spalle oltre cent’anni di storia. Ma prima di questo mestiere, l’uomo ne ha svolti moltissimi, soprattutto dopo aver chiuso il suo negozio.

Purtroppo, ai tempi, il negozio di Andrea non ebbe successo. “È andata male. Un periodo di crisi, poi ci siamo dovuti spostare. Mi piaceva tantissimo, ma non ce l’abbiamo fatta ad andare avanti e abbiamo chiuso con dei debiti. Non ho vergogna di dirlo. Poi ci siamo rimboccati le maniche facendo di tutto”, ha raccontato papà Andrea. Nel frattempo la figlia ascoltava in lacrime il genitore, che ha elencato alcuni dei mestieri che si è ritrovato a fare pur di mantenere la famiglia: operatore ecologico, magazziniere, operaio e altri ancora.

Asia ha rivelato che hanno sofferto anche la fame. “Abbiamo passato momenti difficili. Noi da bambini abbiamo sofferto tanto, perché non c’era la possibilità neanche di mangiare una pizza alla fine del mese. È stato bello lo sforzo che hanno fatto mamma e papà per farci crescere nel migliore dei modi. Sono venuta qui per l’esperienza, a prescindere dai soldi, perché grazie alla sfortuna che abbiamo avuto ho capito che i valori che ho acquisito e che ho avuto la fortuna di avere sono la ricchezza più grande”.

La concorrente va alla Regione Fortunata

Con il pacco numero 4, pescato per caso dalla ruota, Alessia ha affrontato la sua ultima puntata al cospetto di Stefano De Martino. È riuscita ad aggiudicarsi ben 7 mila euro, trovando Gennarino nei primi sei tiri. Dopo essersi liberata di alcuni pacchi blu, la donna ha ricevuto una prima offerta “classica” dal valore di 30.000 euro, poi tritata.

Successivamente ha acconsentito a cambiare numero, lasciando il 4 in favore del 7. E sapete che cosa aveva in precedenza? Solamente 500 euro.

Andando avanti, nel distruggi documenti sono finiti altri assegni da 15.000 e 5.000 euro. Purtroppo Asia ha avuto molta sfortuna ed è andata alla Regione Fortunata. Per la scelta da 100.000 euro la concorrente ha puntato sul Lazio. Per quella da 50.000 euro ha optato per la sua regione. La Liguria è stata scartata subito e poco dopo è arrivato il responso finale: la Regione Fortunata era la Lombardia. Peccato per Asia e Andrea!