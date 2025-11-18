Affari tuoi, Valentina tenta la fortuna: il racconto sulla sorella che ha tentato di eliminarla a 10 anni, e il ‘sei cretino’ a De Martino

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La storia di Valentina è un mosaico di sacrifici, corse in salita e testardissime conquiste. Una vita costruita pezzo dopo pezzo, spesso controcorrente, proprio come l’avventura vissuta nello studio di Affari Tuoi. La puntata del 18 novembre l’ha vista affrontare una sequenza serrata di offerte, cambi e decisioni che hanno trasformato la sua partita in un vero campo di battaglia.

Valentina racconta un retroscena del suo passato: la sorella ha cercato di ucciderla da bambina

Valentina arriva da Bisceglie, in Puglia, e da poco ha trovato lavoro a Malpensa come agente di autonoleggio. Prima di approdare fra auto e contratti, però, ha animato i ponti delle navi da crociera come intrattenitrice. Al suo fianco, in puntata, la sorella Elisabetta, coprotagonista di un episodio che ha lasciato lo studio di Rai 1 a bocca aperta.

Il rapporto fra le due non è sempre stato idilliaco, e proprio da quel passato burrascoso è saltato fuori un retroscena un pochino cupo. A tirarlo fuori è stato Stefano De Martino: “So che a 10 anni Elisabetta ha provato a uccidere Valentina”. La battuta ha spiazzato tutti, ma la conferma della concorrente ha acceso l’ilarità generale. “Io stavo con la baby sitter, lei con mia nonna ed era gelosissima. Un giorno non voleva che andassi da nonna, si è piazzata davanti alla porta con l’asta dei vestiti e me l’ha infilata in un occhio. Voleva eliminarmi”, ha raccontato Valentina, trasformando un ricordo inquietante in comicità pura.

Herbert a Stefano De Martino: “Sei cretino”

Il clima è diventato ancora più frizzante quando, nel pieno della tensione, De Martino ha aperto il pacco da 10 mila euro dopo aver tenuto le due sorelle sulle spine. Herbert, travolto dall’adrenalina, gli ha lanciato un colorito “Sei cretino”. Valentina, invece, ha scherzato chiedendo un’ambulanza: “Per poco non mi fai venire un infarto”.

In mezzo alle risate, però, c’era il peso di una vita fatta di ostinazione e fatica. “Ho sempre raggiunto i miei obiettivi. Ho fatto mille sacrifici”, ha confidato Valentina durante la partita. Una partita che, però, non le ha reso giustizia.

Valentina alla Regione Fortunata perde tutto

Dopo aver preso l’8 e polverizzato gli assegni da 19.000, 29.000 e 35.000 euro, la pugliese ha visto crollare tutte le sue chance. L’ultima speranza era la Regione Fortunata, ma anche lì la fortuna ha voltato le spalle. Valentina ha puntato, ha creduto, ha rischiato. Stavolta, però, il gioco non l’ha premiata. Ma la sua determinazione, quella sì, ha tenuto gli spettatori incollati fino ai titoli di coda.