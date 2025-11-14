Affari tuoi, Valentina e la perdita della sorella e del bambino: rifiuta il cambio e vince 30.000 euro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo la pausa del giorno precedente, Affari Tuoi è tornato in onda con una puntata intensa e carica di emozioni. Protagonista del 14 novembre è stata Valentina, concorrente del Trentino-Alto Adige, che ha portato con sé una storia personale profondamente segnata da momenti di grande dolore, ma anche da una forza straordinaria. La mossa finale del Dottore è stata a dir poco spiazzante, quasi come se volesse spingerla a perdere!

Valentina, una vita segnata da due lutti importanti

Valentina vive a Vadena, in provincia di Bolzano. È mamma di due bambini ed è cresciuta con. quattro sorelle. Lavora nelle scuole come collaboratrice all’integrazione, occupandosi dei bambini con bisogni educativi speciali, anche se al momento è in maternità. Durante la puntata ha raccontato due traumi che hanno segnato la sua vita: la perdita della sorella e quella del piccolo Mattia, il bambino che portava in grembo e che è nato prematuramente, al quinto mese, senza battito. Un racconto che ha commosso il pubblico e dato un senso ancora più profondo alla sua presenza in studio.

La partita inizia con un cambio e finisce con un trionfo

La sua avventura finale nel gioco è iniziata con il pacco numero 6, pescato dalla ruota. Al suo fianco c’era la mamma, sempre pronta a sostenerla. I primi tiri sono stati abbastanza promettenti, lasciando sperare in un finale fortunato. Il “Dottore” ha scelto di proporle direttamente un cambio, senza passare da un’offerta economica. Valentina ha deciso di accettare, prendendo il pacco numero 4 e scoprendo che quello precedente conteneva 0 euro, una buona notizia per proseguire con più serenità.

Poco dopo sono arrivate le uniche offerte: 20.000 euro, poi 10.000 e infine 5.000. Valentina ha rifiutato tutto, determinata a continuare il suo percorso. La fortuna, però, non è stata dalla sua parte: uno dopo l’altro sono usciti i premi più alti, fino a lasciarla con soli due importi possibili in finale, 30.000 euro e 20 euro.

L’ultima mossa è stata quella decisiva. Il “Dottore” l’ha invitata a cambiare di nuovo pacco, ma Valentina ha scelto di fidarsi della sua intuizione e di restare con il numero 4. Una decisione che si è rivelata vincente: nel suo pacco c’erano 30.000 euro. Valentina ha esultato, mandando un bacio al cielo, a sua sorella e al suo bambino Mattia. La puntata si è chiusa con un sorriso liberatorio, dopo una storia forte, raccontata con delicatezza e coraggio da una donna che ha affrontato la vita con una resilienza rara.