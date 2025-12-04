Affari Tuoi, una partita di alti e bassi per Lucia che chiude con 15.000€: ora potrà togliersi qualche sfizio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È partita con i fuochi d’artificio, la serata di Lucia ad Affari Tuoi. Lo studio ha subito percepito quell’energia buona, quella grinta che prometteva faville. I primi sei tiri erano andati lisci come l’olio, il podio era intatto e il pubblico già pregustava una vittoria col botto. Ma la fortuna, si sa, ama cambiare ritmo proprio quando meno te lo aspetti. E così, a metà partita, la serata ha preso una direzione completamente diversa. Soltanto alla fine Lucia ha deciso di confessare il vero desiderio che l’aveva spinta a partecipare al programma condotto da Stefano De Martino.

Affari Tuoi, puntata del 4 dicembre 2025: chi è Lucia

Lucia arriva da L’Aquila, è un’ingegnere edile architetto che si divide tra restauri e nuove costruzioni nel suo territorio. In studio non è sola: al suo fianco c’è mamma Costanza, insegnante di matematica e scienze.

La partenza è fantastica. Sei tiri, tutti perfetti, pacchi blu eliminati e il podio che resta immacolato. Il Dottore, messo alle strette, rompe gli indugi con un assegno da 39.000 euro. Herbert urla alla concorrente per convincerla ad accettare, ma Lucia vuole continuare: sente che può andare avanti. Poi il ribaltone.

A metà partita la situazione precipita e l’offerta scende bruscamente a 10.000 euro, che la concorrente decide comunque di rifiutare. Arriva anche il momento del cambio. Lucia lascia il pacco 7 per prendere il numero 2, scoprendo di aver lasciato 10 mila euro.

La concorrente vince e rivela cosa intende fare con i soldi

Il finale si gioca tutto su due possibilità: da una parte 20 euro, dall’altra 15.000 euro. Il Dottore ci prova ancora, lanciando gli ultimi 5.000 euro sul tavolo. Lucia non si lascia tentare. E alla fine, per fortuna, il destino questa volta le strizza l’occhio: il suo pacco custodisce i 15.000 euro.

Non è la somma che sperava di ottenere per coronare il suo sogno di andare a vivere finalmente da sola, lontano dalla casa della madre, ma abbastanza per concedersi qualcosa di bello, magari un viaggio o un piccolo progetto di famiglia. Una serata altalenante, intensa, che Lucia porta a casa con la stessa dignità con cui è arrivata: a testa alta.