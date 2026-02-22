Affari Tuoi si ferma stasera 22 febbraio 2026: perché Stefano De Martino non va in onda?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Affari Tuoi si ferma per una sera e cambia il volto dell’access prime time di Rai1. Domenica 22 febbraio 2026 il game show condotto da Stefano De Martino non va in onda, lasciando il pubblico senza il consueto appuntamento fatto di pacchi, regioni e trattative serrate.

Una decisione che rientra nel cambio programmazione Rai legato a un evento internazionale destinato a catalizzare l’attenzione di milioni di spettatori.

La serata del 22 febbraio, infatti, è dedicata a un appuntamento sportivo di portata globale che prende l’intera fascia oraria dell’access e parte della prima serata.

Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio perché Affari Tuoi non va in onda, cosa trasmette Rai1 al suo posto e quando tornerà regolarmente in palinsesto.

Perché Affari Tuoi non va in onda il 22 febbraio 2026: i motivi del cambio programmazione Rai

Domenica 22 febbraio niente partita dei pacchi su Rai1. Affari Tuoi si ferma per lasciare spazio alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, trasmessa in diretta dall’Arena di Verona a partire dalle 20:00 circa.

Si tratta di un evento internazionale che anticipa l’orario abituale del game show e occupa l’intera fascia dell’access prime time, con possibile sconfinamento in prima serata. Il cambio programmazione Rai era atteso, considerando lo spazio che i Giochi hanno avuto nelle ultime settimane all’interno del palinsesto. Le Olimpiadi hanno accompagnato il pubblico giorno dopo giorno, tra gare, medaglie e racconti degli atleti azzurri impegnati in casa.

La cerimonia di chiusura rappresenta uno dei momenti più seguiti dell’intera manifestazione. Dopo settimane di competizioni, l’evento finale celebra i risultati sportivi e offre uno spettacolo pensato per un pubblico ampio, con ospiti e performance artistiche. Rai1 ha quindi scelto di concentrare l’attenzione su questo appuntamento, sospendendo per una sera il format guidato da De Martino.

Anche il cast di Affari Tuoi, da Herbert Ballerina ai concorrenti in rappresentanza delle regioni, si prende una pausa forzata. Il pubblico resta quindi senza il suo rito quotidiano, ma il motivo è legato a un evento televisivo che richiama una platea trasversale. In casi come questo, la rete ammiraglia privilegia la diretta di un grande appuntamento condiviso, soprattutto quando si tratta di una manifestazione ospitata in Italia e seguita a livello globale.

Il cambio programmazione Rai del 22 febbraio, quindi, non è legato a cali di ascolto o a scelte editoriali interne al programma. Arriva in un momento positivo per Affari Tuoi, che negli ultimi mesi ha consolidato la propria centralità nella fascia dell’access prime time, registrando risultati solidi e una forte presenza sui social.

Quando torna su Rai1

La pausa dura solo una sera. Salvo ulteriori modifiche dell’ultimo minuto, Affari Tuoi torna regolarmente in onda lunedì 23 febbraio 2026, riprendendo il suo posto nel palinsesto di Rai1.

Il ritorno è previsto nel consueto orario dell’access prime time, subito dopo il Tg1. Stefano De Martino riprenderà le redini del gioco con la consueta formula: concorrenti in rappresentanza delle regioni italiane, pacchi numerati, offerte del Dottore e trattative che tengono il pubblico con il fiato sospeso.

Il salto del 22 febbraio si inserisce in una domenica televisiva atipica, segnata da diversi aggiustamenti di palinsesto. Anche altre reti hanno evitato di collocare programmi di punta contro la cerimonia olimpica, consapevoli della forza attrattiva dell’evento. Si tratta di scelte che puntano a evitare una frammentazione eccessiva degli ascolti in una serata dominata da un appuntamento internazionale.

Per i fan del game show, comunque, l’attesa è breve. Già dal giorno successivo torneranno le dinamiche che hanno reso Affari Tuoi uno dei titoli più seguiti della stagione: la suspense delle offerte, i cambi dell’ultimo minuto, le storie personali dei concorrenti che spesso diventano parte integrante del racconto televisivo.

