Affari tuoi, per scaramanzia gioca con il suo abito da sposa , Riccarda vince 50.000€

La puntata del 29 novembre di Affari Tuoi si trasforma in un colpo di scena dopo l’altro grazie a Riccarda, detta Ricky, arrivata da Pergine Valsugana (Trento) per giocarsi tutto… in abito da sposa. Sì, proprio così: fresca di matrimonio, la concorrente ha deciso di indossare l’eccentrico vestito nuziale come portafortuna, mandando in visibilio il pubblico e mettendo di buon umore anche il Dottore. Con lei, inseparabile, la sorella Valentina, complice perfetta di una partita che ha fatto tremare persino il telefono del Dottore e che ha comportato una ricca vincita.

Affari tuoi gioca con Riccarda e Valentina: la partita

Le due sorelle partono a tutta velocità, liberandosi in un lampo dei pacchi blu e mantenendo saldo il controllo della gara. Il Dottore tenta il primo affondo: un assegno da 30.000 euro. Rifiutato senza esitazioni. Ci riprova. Niente da fare. A quel punto alza la posta, sperando di incrinare la sicurezza di Ricky: 35.000 euro. Altro no, convinto e deciso. La tensione sale, la gara si sporca quando Ricky accetta un cambio che si rivela sfavorevole: il tabellone perde opportunità pesanti e arriva un’offerta al ribasso da 10.000 euro. Ma nemmeno questa la smuove.

La concorrente rifiuta il cambio, scansa il Pacco Nero e vince 50.000 euro

Alla fine tutto si gioca su due sole alternative: il misterioso Pacco Nero o i 50.000 euro. Il Dottore tenta l’ultima carta, proponendo un cambio che potrebbe ribaltare tutto. Ma Ricky resta fedele al suo numero 10, lo stringe come si stringe un voto e va dritta al verdetto finale.

Quando il pacco si apre, l’abito da sposa fa il suo dovere: 50.000 euro vinti. Nel Pacco Nero, solo 500 euro. Vittoria piena, sudata e meritata. Un finale da vera protagonista televisiva, con tanto di colpo di fortuna… in tulle bianco.