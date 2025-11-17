Affari tuoi, partita disastrosa per Angelica, rifiuta la Regione Fortunata e fa un cambio da 200 euro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La corsa di Angelica ad Affari Tuoi è partita in salita e si è chiusa con un colpo ancora più duro. La concorrente lombarda, in gara per sole cinque puntate, ha vissuto una serata tesa in cui ogni scelta sembrava allontanarla dall’obiettivo. Sul finale, dapprima ha rinunciato alla Regione Fortunata, poi ha tentato un cambio che si è rivelato fatale.

Chi è la concorrente di Affari tuoi del 17 novembre

Arrivata da Lesmo, impegnata nel mondo del motorsport in una scuola che forma meccanici di pista, Angelica è entrata in studio con un’energia vibrante. Da poco sposata con Davide, ha voluto al suo fianco il padre, lo stesso uomo che l’ha accompagnata verso l’altare: una presenza affettuosa, forgiata da anni dedicati a crescere tre figlie.

Il colpo decisivo è arrivato subito: niente Gennarino, niente sogno di portare a casa almeno il jackpot da mille euro. Come se non bastasse, i 300.000 euro sono volati via, e con loro anche i 100.000. Le offerte sono partite basse, 15.000 euro, respinti senza esitazione. Poi è stato il turno dei 19.000, altro no secco. I 29.000 euro hanno fatto vacillare la concorrente, ma solo per pochissimi istanti in quanto la scelta è stata quella di continuare la sfida.

Il cambio del pacco 10 con l’1 ha aperto un’altra ferita: dentro il pacco appena lasciato c’erano 30.000 euro. La tensione si è fatta più pungente.

Rifiuta la Regione Fortunata e fa un cambio fatale

Il Dottore ha messo sul tavolo la Regione Fortunata quando sono rimasti soltanto 15.000 e 200 euro. Il padre ha spinto per un finale coraggioso, per non lasciare spazio ai rimpianti. Angelica ha ascoltato quella voce familiare e ha ignorato la Regione Fortunata, puntando tutto sul pacco che ha cambiato… il 3.

La domanda ha tagliato l’aria: scelta giusta o passo azzardato? La risposta è arrivata come una doccia gelata. Nel pacco c’erano 200 euro. Un finale amaro, che ha spento un’avventura vissuta con cuore e determinazione.