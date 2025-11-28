Affari Tuoi parte e finisce prima del solito: la sarda Martina vince 20.000 euro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Affari Tuoi apre e chiude in anticipo rispetto ai tempi e scatta la corsa al brivido. La puntata del 28 novembre è iniziata prima del previsto per via dello sciopero dei giornalisti, ma il ritmo non ne risente: la Sardegna irrompe in studio con l’energia di Martina, biologa nutrizionista, 45 anni, due figli e una grinta che non lascia scampo al Dottore. Originaria di Selargius e oggi residente a Quartucciu, Martina arriva accompagnata dalla mamma Rosella, ex insegnante e complice perfetta in questa avventura a colpi di pacchi, terminata con una bella vittoria.

Affari Tuoi, puntata 28 novembre

La concorrente apre la partita stringendo il pacco 19 tra le mani, salvo poi decidere di cambiare rotta, affidandosi al numero 4. Una scelta che la mette subito al centro di una gara tesa e frizzante, fatta di offerte respinte e intuizioni decisive. Martina avanza sicura, passo dopo passo, fino al duello finale: da una parte 20.000 euro, dall’altra 30.000, con il Dottore pronto a tentarla con un cambio che potrebbe ribaltare tutto.

Ma la nutrizionista sarda non si lascia intimidire. Mantiene il 4 fino alla fine e scopre la verità: dentro ci sono 20.000 euro, una cifra che non cambia la vita, ma ripaga il sangue freddo di una partita giocata con cuore e lucidità. Una chiusura pulita, determinata, da autentica guerriera sarda.