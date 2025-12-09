Affari Tuoi, non ascolta la figlia e la napoletana Luisa perde l’occasione di vincere 75.000€: Giulia in lacrime per la nonna

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cala il sipario sull’avventura della simpatica napoletana Luisa, per tutti Lisa, ad Affari Tuoi. Nelle ultime settimane si è discusso molto del suo lavoro, inizialmente poco chiaro sia al pubblico sia al conduttore Stefano De Martino. Lacrime, sorrisi e momenti di sincera emozione hanno segnato la puntata del 9 dicembre, durante la quale il conduttore è finalmente riuscito a chiarire il misterioso impiego della concorrente. Ma ciò che sta facendo più discutere è la scelta di Luisa sul finale. Una scelta non condivisa con la figlia.

Chi è la napoletana Luisa: Stefano De Martino fa luce sul suo misterioso impiego

Luisa, originaria di Napoli, aiuta il marito Carmine, proprietario di una gioielleria. Non lavora dunque come dipendente nel negozio, ma affianca il coniuge nella gestione dell’attività. Il “mistero”, tanto commentato dal pubblico, è stato così risolto. Madre di due figli, Genny e Giulia, è stata proprio quest’ultima ad accompagnarla e sostenerla durante la gara. Giulia vive e lavora in Portogallo, una distanza che pesa molto a Luisa, desiderosa di vederla più spesso.

La figlia di Luisa piange per la nonna

Uno dei momenti più intensi della serata si è consumato quando Luisa ha confidato di essere profondamente grata al programma per averle dato l’opportunità di partecipare. Ha raccontato di star attraversando una fase di grande fragilità, seguita alla perdita della madre, un dolore ancora vivo. Le sue parole hanno commosso Giulia, rendendo evidente il forte legame che la univa alla nonna.

La partita, tra cambi e poche offerte: la concorrente e la figlia discordano sulla scelta finale

Con il pacco numero 2, Luisa ha cercato di portare avanti una buona partita. Nei primi sei tiri non ha toccato il podio, ma non è riuscita a trovare Gennarino, perdendo la possibilità di aggiudicarsi il jackpot da mille euro. Come prima offerta, il Dottore le ha proposto il cambio: la concorrente ha quindi rinunciato al 2 per scegliere il 9.

Più avanti nel gioco ha deciso di cambiare nuovamente pacco, lasciando il 9 per il 13, ritrovandosi così davanti a un finale da “tutto o niente”: da un lato 10 euro, dall’altro 75.000 euro. Per due volte ha rifiutato e quindi tritato l’offerta da 35.000 euro, mentre alla fine ha accettato l’assegno da 26.000 euro. Una decisione che Giulia non ha condiviso, convinta che il loro pacco contenesse la cifra più alta.

Il verdetto è arrivato poco dopo, svelando che Luisa aveva effettivamente lasciato andare i 75.000 euro. La figlia, questa volta, ci aveva visto giusto.