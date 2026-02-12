[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La prima serata di Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte, in onda il 13 febbraio 2026 su Rai 1, si prepara a trasformare la vigilia di San Valentino in un appuntamento televisivo ricco di emozioni. Stefano De Martino guiderà una puntata speciale dedicata all’amore, con una scenografia pensata per celebrare le coppie e un cast di ospiti che renderà la serata ancora più coinvolgente.

L’atmosfera sarà quella di una festa, tra gioco, musica e momenti personali che accompagneranno i protagonisti fino al colpo di scena finale. Chi arriverà in studio? Quali sorprese sono previste? E come si svolgerà la partita dei concorrenti? Scopriamolo insieme.

Affari Tuoi – Nella Buona e nella Cattiva Sorte: ospiti del 13 febbraio 2026

La puntata del 13 febbraio accoglierà un gruppo di ospiti molto amati dal pubblico. Il Teatro delle Vittorie aprirà le porte a Benedetta Parodi e Fabio Caressa, coppia televisiva e nella vita, pronti a raccontarsi con leggerezza e complicità.

Accanto a loro arriveranno Federica Nargi e Alessandro Matri, che porteranno in studio aneddoti familiari e ricordi legati alla loro storia d’amore.

La serata sarà arricchita anche da momenti musicali e comici. Massimo Ranieri offrirà un contributo speciale, mentre Brenda Lodigiani, Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito e Peppe Iodice daranno ritmo e ironia alla puntata.

Non mancheranno le presenze fisse del programma: Herbert Ballerina e Martina Miliddi, ormai parte integrante dell’atmosfera del game show.

A completare il quadro ci sarà l’orchestra diretta dal Maestro Pino Perris, che accompagnerà i momenti più intensi e quelli più divertenti, creando un clima da grande varietà televisivo.

Come si svolgerà la puntata speciale del 13 febbraio di Affari Tuoi

Lo speciale di Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte manterrà la struttura classica del programma, ma con un elemento narrativo più forte.

A giocare sarà una coppia di promessi sposi, selezionata dalla redazione per affrontare insieme le scelte più delicate della partita. I due concorrenti si troveranno davanti alle offerte del Dottore e ai pacchi da aprire, sostenuti da amici e familiari che li accompagneranno passo dopo passo.

Il valore dei premi resterà quello tradizionale, da zero a trecentomila euro, ma la posta in gioco avrà un significato diverso. Il montepremi potrà diventare un aiuto concreto per il loro futuro, rendendo ogni decisione più carica di emozione.

La presenza degli ospiti non sarà solo celebrativa. Alcuni di loro parteciperanno all’apertura dei pacchi, contribuendo a creare un clima più informale e vicino a una festa di famiglia.

La scenografia, pensata per la vigilia di San Valentino, darà alla puntata un tono romantico, senza rinunciare alla leggerezza che caratterizza il programma.

La sorpresa della serata: il matrimonio in diretta su Rai 1

Il momento più atteso dello speciale sarà il matrimonio in diretta. Stefano De Martino aveva anticipato che una coppia avrebbe celebrato le nozze durante la puntata, e ora l’annuncio diventa realtà.

La cerimonia sarà ufficiale e verrà officiata proprio dal conduttore, che accompagnerà i due protagonisti in un passaggio importante della loro vita davanti al pubblico di Rai 1.

Il gioco, quindi, non sarà solo una sfida contro il Dottore, ma anche un percorso emotivo che culminerà in un “sì” pronunciato in prima serata.

La produzione potrebbe inserire anche il “Pacco Feeling”, una variante pensata per mettere alla prova la sintonia della coppia attraverso domande personali e momenti di complicità.

L’idea riprende lo spirito di “Viva gli Sposi!”, ma con una veste più moderna e spettacolare, sfruttando la popolarità del programma e la capacità di De Martino di alternare ironia e delicatezza.