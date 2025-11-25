Affari Tuoi, Marilina da Montescaglioso mette a nudo la sua emotività: il finale alla Regione Fortunata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Affari Tuoi accende i riflettori sulla Basilicata con l’ingresso in studio di Marilina, una concorrente riccioluta e determinata che sin dal primo istante conquista il pubblico con la sua voglia di mettersi alla prova. La lucana, arrivata da Montescaglioso, si presenta senza filtri: vuole superare quei limiti che sente ancora addosso e che ha confessato durante la sua ultima esperienza televisiva con Stefano De Martino.

Chi è Marilina e i limiti da superare: ‘La mia emotività mi danneggia’

A sostenerla dall’inizio alla fine c’è il fratello Francesco, docente di sostegno e camminatore instancabile, pronto a incoraggiarla in ogni decisione. I primi colpi non sono proprio un trionfo, tant’è che il Dottore si affretta a chiamarla per proporle il cambio. Ma Marilina non si lascia intimidire: resta fedele al suo numero 12, il pacco pescato a inizio puntata, e tira dritta.

Ed è proprio lì che la gara cambia ritmo. Con una serie di colpi gradualmente più fortunati, Marilina arriva a un’offerta di 28.000 euro. Il podio è quasi intatto e l’entusiasmo cresce, così affida al fratello l’onore di tritare l’assegno davanti a un pubblico in fibrillazione. E quando rinuncia anche ai 18.000 euro, rivela di essere lì soprattutto per superare se stessa: “La mia emotività a volte mi danneggia”, confessa, mostrando una sincerità che conquista lo studio.

Regione Fortunata, Marilina perde

Il finale, però, prende una piega amara. Marilina perde l’occasione di portare a casa una somma importante e ripone tutte le sue speranze nella Regione Fortunata. Punta sulla Sicilia per centrare i 100.000 euro e sulla Puglia per tentare i 50.000, ma entrambe le scelte si rivelano sbagliate. La fortuna, questa volta, abitava in Sardegna. Che peccato.