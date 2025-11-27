Affari tuoi, la parrucchiera Gemma vuole saldare il mutuo e fare un regalo alla mamma ma torna a casa con 24.000 €

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cala il sipario sull’avventura di Gemma, la parrucchiera dal rosso fiammante e dai ricci indomabili che ha conquistato il pubblico di Affari Tuoi con una personalità travolgente e un look che non passa inosservato. In studio l’hanno ribattezzata Jessica Rabbit, e non a caso: presenza magnetica, sorriso fulminante, carattere deciso. La sua partita è stata un’altalena di emozioni, resa ancora più imprevedibile dal momento in cui Herbert è salito in cattedra sostituendo per qualche minuto Stefano De Martino alla guida dello show.

Si chiude l’avventura di Gemma ad Affari Tuoi

Gemma arriva da Mirto Crosia, in provincia di Cosenza, e rappresenta una famiglia intera di parrucchieri. Una vita passata tra forbici, bigodini e sogni tenaci, condivisa con la sorella Margherita, presente in studio al suo fianco. Da bambine, quando i genitori erano sempre fuori a lavorare, era proprio Margherita a fare da mamma per la piccola Gemma. E quel legame, fortissimo, si è visto fin dal primo secondo in studio.

Vinto il jackpot di 4 mila euro

La partita parte col botto: tra i primi sei tiri spunta Gennarino, che le regala 4.000 euro di jackpot. Ma la gioia dura poco, perché l’ombra dei 200.000 euro svanisce subito dal tabellone. Il Dottore coglie la palla al balzo e tenta una prima seducente offerta da 27.000 euro. Gemma ci pensa, guarda la sorella, riflette sul mutuo che pesa come un macigno, poi decide: “Servono tantissimi giorni per guadagnare questa cifra”. E via, assegno tritato.

Herbert conduttore temporaneo

Poi arriva il momento di Herbert, che prende il comando del gioco per tre tiri. Tra una battuta e l’altra, il comico si rivela un vero portafortuna. L’offerta successiva è da 30.000 euro, ma Gemma resiste: “Ho un mutuo da estinguere. Non riesco ancora a finire casa e questa cifra non basterebbe. Al salone mi aiuta mia mamma. Se vincessi qualcosa, vorrei farle un regalo”. Parole sincere, piene di cuore e di realtà quotidiana.

Il Dottore ‘frega’ la concorrente con l’offerta

Ma la fortuna – quella vera – non gira dalla sua parte. I premi più ricchi cadono uno dopo l’altro, lasciando Gemma davanti a un bivio spietato: 50.000 euro o… 20 euro. Il Dottore, fiutando il momento, la mette alle strette con un assegno da 20.000 euro. Ed è lì che Gemma cede: una cifra sicura, concreta, utile per abbassare il mutuo e respirare un po’. Senza contare i 4.000 euro già vinti.

Non sarà stato un finale da favola, ma Gemma esce da Affari Tuoi con il sorriso di chi ha lottato fino all’ultimo, ha tenuto testa al Dottore e ha portato a casa quello che serve per dare un piccolo sollievo alla sua vita. Una vera protagonista, amata dal pubblico dall’inizio alla fine.