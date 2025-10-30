Affari Tuoi, incredibile epilogo per le gemelle di Melito: Pacco Nero con la stessa cifra dell’offerta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una partita al cardiopalma è andata in scena al Teatro delle Vittorie, dove ogni sera va in onda Affari Tuoi con Stefano De Martino. Questa volta è toccato alla Campania disputare la sua partita, rappresentata da Marianna, una donna molto determinata e con le idee chiare, affiancata dalla gemella Barbara. Le due hanno saputo condurre bene i giochi, ritrovandosi a declinare offerte vertiginose. Il coraggio le avrà premiate? Assolutamente sì, perché il loro finale è stato a dir poco mistico.

Le gemelle campane protagoniste della puntata di Affari tuoi del 30/10: Stefano ricorda Maradona

La protagonista di Affari Tuoi del 30 ottobre è stata la Campania, con Marianna, proveniente da Melito (Napoli). La donna ha 34 anni ed è un chirurgo vascolare. Al suo fianco c’era la persona che è stata con lei sin dal primo istante di vita: la gemella Barbara. Le due sono praticamente identiche, in quanto gemelle omozigote. Anche Barbara è un chirurgo, ma plastico: per l’esattezza si occupa di ricostruzione post-oncologica e post-traumatica.

Nel corso della puntata è stato ricordato uno dei più grandi e compianti calciatori, Diego Armando Maradona, poiché il 30 ottobre ricorre la sua data di nascita.

Il finale più unico che raro per Marianna e Barbara

Si è partiti subito forte, con la prima offerta da 35.000 euro, che però è stata rifiutata. La posta è cresciuta a 39.000 euro, ma anche questa è stata rifiutata. Le due gemelle, entrambe chirurgo, sognano di aprire uno studio insieme, un progetto definito “ambizioso” dalle due campane.

Alla terza offerta, il Dottore ha proposto la bellezza di 51.000 euro alle due sorelle, ma nemmeno questa esorbitante cifra è bastata a far capitolare Marianna e Barbara. E nemmeno i 55.000 euro le hanno piegate!

“Non succede, ma se succede…”: con questo motto portafortuna, Stefano De Martino ha accolto con entusiasmo il tabellone che le due gemelle si sono ritrovate di fronte. Un Pacco Nero, 200.000, 300.000 e 5 euro. A questo punto Pasquale le ha tentate, invano, con un assegno da 59.000 euro.

Una volta trovato ed eliminato il montepremi più basso, ovvero quello da 5 euro, le gemelle hanno deciso di andare fino in fondo, declinando anche i 63.000 euro.

Tra colpi precisi e tiri perfetti, a un passo dai titoli di coda, Marianna e Barbara si sono ritrovate con tre opzioni differenti: trovare il Pacco Nero dalla cifra ignota, sbancare Affari Tuoi trovando i 300.000 euro, oppure tornare a casa con l’offerta di 75.000 euro. A questo punto ha preso il sopravvento la loro razionalità. È stato così che hanno accettato i 75.000 euro, ritrovandosi a rinunciare a un Pacco Nero dal celato valore di… 75.000 euro! Una partita dal finale pazzesco, quasi mistico, degno di due sorelle gemelle!