Affari Tuoi, Giulia e Giulio resistono alle offerte più alte, rischiano fino alla fine e perdono tutto

Giulia e Giulio, coppia ligure irresistibile e determinata, hanno messo alle corde il Dottore e incendiato lo studio di Affari Tuoi con una partita carica di adrenalina. Lei, pronta a tutto pur di avvicinarsi ai suoi sogni; lui, complice affettuoso e protagonista di un siparietto esilarante insieme a Stefano De Martino. Il motivo? Le unghie di Giulia, immediatamente finite sotto i riflettori. Il conduttore le ha ribattezzate “unghiacce” e “unghie cattive”, ma Giulio ha rilanciato con un commento che ha fatto ridere tutti: “Sono la cosa più buona e gentile che ha”. Scopriamo come è finita l’avventura della Liguria!

Affari Tuoi, chi sono Giulia e Giulio

Giulia arriva da Loano, in provincia di Savona, e il suo curriculum personale racconta una donna energica e cosmopolita. Parla cinque lingue — italiano, spagnolo, inglese, francese e un po’ di arabo — grazie alle sue origini berbere e a un percorso universitario che l’ha portata a studiare l’arabo classico. Oggi è responsabile vendite per un’azienda che esporta piante in tutta Europa, mentre Giulio gestisce un albergo nella stessa città.

La loro storia d’amore è nata sulla Riviera Ligure di Ponente, durante una cena con amici: uno di quei colpi di fulmine che si riconoscono subito.

Ma veniamo alla partita. Dopo i primi sei tiri, Giulia aveva di fronte un tabellone ancora ricco di pacchi rossi e un assegno da 39.000 euro che faceva gola a chiunque. Lei, invece, lo ha mandato dritto nel tritadocumenti con una sicurezza disarmante. Da lì, il Dottore ha iniziato a rincarare la dose: 45.000, poi 50.000 euro. Giulia non ha ceduto di un millimetro.

E così si è arrivati al duello finale: 100.000 euro da una parte, 200 euro dall’altra. L’offerta conclusiva, 33 mila euro, era più che rispettabile, ma Giulia aveva un obiettivo preciso in testa e quella cifra non era sufficiente a realizzarlo. Ha detto no, convinta di essere a un passo dal colpo grosso.

L’amaro finale

Purtroppo la fortuna ha cambiato strada. Nel pacco scelto c’erano solo 200 euro. Finale amaro, di quelli che lasciano il fiato sospeso e un pizzico di rimpianto. Ma la grinta di Giulia, quella, ha illuminato la puntata fino all’ultimo secondo.