Affari Tuoi, Francesca vuole sbancare per pagare gli infissi della nuova casa: incassa 65.500 €

La puntata del 5 dicembre si è accesa subito, trasformandosi in una delle partite più emozionanti e avvincenti di Affari Tuoi. Protagonista assoluta è Francesca, dal Friuli-Venezia Giulia, arrivata in studio con un obiettivo chiarissimo: vincere abbastanza da coprire almeno il costo degli infissi della nuova casa, un’abitazione che lei e il marito stanno ristrutturando pezzo dopo pezzo. Quello che non immaginava era di riuscire non solo a centrare il jackpot, ma anche ad assicurarsi un assegno di valore altissimo.

Chi è la coraggiosa concorrente di Affari Tuoi del 5 dicembre?

Francesca viene da Colloredo di Monte Albano, lavora in un negozio di articoli sportivi, è sposata e madre di due figlie. La sua storia d’amore con Luca inizia diciassette anni fa, su un sito di incontri. Una coppia affiatata, presente, pronta a giocarsi tutto nello studio di Rai 1.

La partita prende il via con il numero 7 e un traguardo preciso: trovare Gennarino entro i primi sei tiri, così da puntare al jackpot da 8.000 euro. Missione compiuta: il tenerissimo cagnolino salta fuori al momento giusto, scatenando lo studio in un boato di entusiasmo.

E mentre Francesca avanza, accade qualcosa di insolito. Stefano De Martino decide di lasciare ad Herbert la conduzione dei primi tiri. Ne nasce un siparietto irresistibile: Herbert che imita Stefano, Stefano che imita Herbert, e il pubblico che ride senza pausa.

Rifiuta tutte le offerte, ma poi fa un cambio funesto che le fa perdere 200.000 euro

Intanto il Dottore entra in scena con le offerte. La prima, 35.000 euro, un po’ come il numero delle puntate a cui Francesca ha partecipato. Lei rifiuta. Arriva un’altra proposta da 20.000 euro, rifiutata. Una seconda offerta identica, di nuovo tritata. Poi decide per il cambio: lascia il pacco 7 per prendere il 3… e solo dopo scopre di aver rinunciato ai 200.000 euro.

Nemmeno i 15.000 successivi la convincono.

Ma la sua tenacia viene premiata: Francesca approda a una finale infuocata con tre pacchi rossi ancora in gioco – 10.000, 15.000 e 100.000 euro. Qui il Dottore rilancia con un assegno da 22.000 euro. Francesca lo guarda e commenta: “Che ci faccio con questa offerta? Mi ci devo pagare almeno gli infissi!” e ordina al marito di tritarlo. Stefano e Herbert ridono: “Ma quante finestre hai? Hai la Reggia di Caserta?”

Come è finita: Francesca accetta 57.500 euro ma nel suo pacco aveva i 100.000 euro

Il momento decisivo arriva quando scarta il premio più basso. Restano due opzioni: 15.000 o 100.000. E qui il Dottore mette sul tavolo un’offerta da 57.500 euro. Francesca e Luca si guardano, sorridono, e accettano al volo. È un’esplosione di gioia. Tra assegno e jackpot, portano a casa 65.500 euro. Infissi pagati e festa grande.

Unico rammarico: nel suo pacco c’erano proprio i 100.000 euro. Ma con una vittoria così, Francesca può comunque dire di aver sfidato la sorte con coraggio e di aver vinto alla grande.