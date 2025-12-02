Affari Tuoi, Fabio, detto Sandokan, va alla Regione Fortunata con la speranza di vincere per realizzare il suo sogno

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è stato un curioso gioco del destino nella puntata di Affari Tuoi del 2 dicembre. Proprio mentre in questi giorni ha debuttato su Rai 1 la nuova serie di Sandokan, è arrivato il momento di Fabio tentare la fortuna nel gioco dei pacchi. Direttamente dal Molise, con una chioma che non passa inosservata e un carisma da protagonista. È bastato uno sguardo per capire perché tutti lo hanno ribattezzato Sandokan. Fabio arriva da Bojano, in provincia di Campobasso, fa il cuoco, e la sua partita si trasforma subito in un vortice di risate, colpi di scena e un finale immeritevole.

Chi è Fabio, il Sandokan di Affari Tuoi

Fabio fa il cuoco, ma prima ancora faceva l’animatore. Con lui c’è il cugino Andrea, anche lui con capelli lunghi e ribelli. Se l’uno è Sandokan, l’altro non poteva che diventare Tarzan. Una coppia esplosiva, unita da sempre, che ha macinato serate davanti alla televisione, per seguire Affari Tuoi insieme ai loro nonni, che sono sposati da ben 68 anni.

La puntata entra nel vivo quando Fabio pesca il numero 3 dalla ruota. I primi colpi sono un po’ sofferti: vola via il premio da 300.000 euro e in studio cala il gelo. Il Dottore fiuta il momento difficile e propone subito un cambio. Ma Fabio non molla il suo pacco.

Il molisano cambia il pacco e rifiuta diverse offerte: il suo sogno da realizzare

Poi arriva la prima vera offerta: 20.000 euro. Una cifra importante, certo, ma per Sandokan non basta. Lui ha un sogno preciso, concreto, che si porta dietro da anni e da ogni viaggio di lavoro: aprire una hamburgheria tutta sua. E così anche quell’assegno finisce dritto nel tritatutto, proprio come accadrà ai successivi 25.000 euro.

Quando finalmente decide di cambiare pacco, scopre che in quello precedente c’erano appena 500 euro. Un sospiro di sollievo. Il nuovo pacco, il numero 6, diventa la sua nuova speranza, ma anche questo slancio si incrina: l’opportunità di acciuffare i 75.000 euro ancora in gioco svanisce in un attimo.

La Regione Fortunata si rivela un incubo per il Sandokan di Affari Tuoi

È il momento della Regione Fortunata, l’ultima carta. Fabio ci crede, si affida all’istinto, ma stavolta la sorte non gliela manda buona. Le scelte si rivelano sfortunate e il cuoco molisano deve dire addio al montepremi da 100 mila e da 50 mila, tornando a casa con un pugno di mosche di mano.

Ma non solo. Perché Fabio porta via dallo studio qualcosa che nessun premio può comprare: l’energia di una serata irripetibile, la complicità con il pubblico e la certezza di aver vissuto un’avventura da raccontare, proprio come il suo Sandokan.