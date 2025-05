Affari tuoi, Elisea gioca per realizzare un sogno e va alla Regione Fortunata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Elisea è stata la protagonista della puntata del 30 maggio 2025 di Affari tuoi. La rappresentante della Sicilia, soprannominata ‘Marcella Bella’ per via della somiglianza alla famosa cantante italiana, ha giocato per realizzare un sogno che le sta molto a cuore. La sua partita, iniziata male, è finita alla Regione Fortunata.

Il sogno della concorrente siciliana di Affari tuoi

Tabaccaia, sposata, madre della 12enne Emilia, ha anche un cane che somiglia a Gennarino, ma che si chiama Chico. Ad accompagnarla in studio è stata mamma Concetta, una signora piena di energia e positività, che è stata accolta con entusiasmo dal pubblico in studio. Concetta, inoltre, ha chiesto a Stefano De Martino un altro abbraccio, sperando che questo gesto portasse fortuna.

Affari tuoi, puntata 30 maggio 2025

L’avventura di Elisea ad Affari tuoi è iniziata con il pacco numero 19. Purtroppo i giochi non sono partiti con il piede giusto e, alla prima telefonata, il Dottore ha proposto il Cambio. Senza indugiare, la siciliana ha deciso di prendere l’8, per poi scoprire che nel precedente pacco non c’era nulla. Dopo questo cambio, sono arrivate delle consistenti offerte. Davanti all’assegno da 20 mila euro, la siciliana non se l’è sentita di accontentarsi per un motivo ben preciso. ‘Ho un sogno’, ha rivelato la donna parlando del desiderio di aprire un Bed and Breakfast nella sua casa in montagna.

Come è andata a finire per Elisea

Andando avanti, Elisea si è tenuta stretta il numero 8, tritando anche le offerte da 29.000 e da 15.000 euro. Quando anche la possibilità di vincere 50 mila euro è sfumata, la concorrente ha scelto di andare alla Regione Fortunata. Purtroppo, è stata a dir poco sfortunata e, almeno per il momento, Elisea dovrà rinunciare al suo sogno del B&B. LEGGI ANCHE: Affari tuoi, anche Maria Concetta alla Regione Fortunata: ‘Volevo tornare a lavorare’