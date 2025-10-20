Affari Tuoi, concorrente tocca il deretano di Stefano De Martino: cosa è successo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È iniziata in modo tutt’altro che promettente l’avventura dell’abruzzese Mauro ad Affari Tuoi. L’uomo, macellaio di professione, si è ritrovato a fare i conti con una partita squilibrata, che gli ha messo addosso una certa tensione, non passata inosservata agli occhi del conduttore. Proprio Stefano De Martino si è ritrovato a essere usato come una sorta di scaccia-sfortuna, quando il concorrente ha fatto una mossa particolare che però non ha dato i risultati sperati, anzi sembra aver peggiorato la situazione.

La partita del 20 ottobre 2025 di Affari tuoi con Mauro da Atessa

Nella puntata di Affari Tuoi del 20 ottobre, ha giocato Mauro Cinalli, dall’Abruzzo, accompagnato dalla figlia Micaela. Di professione macellaio, viene da Atessa, in provincia di Chieti. L’uomo lavora all’interno di un supermercato insieme alla figlia, che lo ha reso nonno di due nipoti. Uno di essi porta un nome molto caro al conduttore Stefano De Martino, quello del figlio Santiago avuto dalla showgirl Belén Rodríguez. Mauro ha anche un figlio, Thomas, che sta cercando di avviarsi alla sua stessa professione.

A partire da questa puntata, il game show di mamma Rai ha apportato qualche piccolo cambiamento. Di solito, nell’anteprima si vedono i protagonisti pescare il pacco dalla ruota, ma da questo momento in poi sveleranno subito i numeri presi.

Nei primi sei tiri di rito si è impostata la partita. Il podio è rimasto intatto, con i tre montepremi più alti ancora in gioco. Il Dottore è partito con un cambio, ma il macellaio ha preferito tenersi ancora per un po’ il 19. Quando però si è visto riproporre il cambio, Mauro ha ascoltato la figlia che gli ha suggerito di prendere il 14, anche se l’uomo ha scelto il 2. Ad ogni modo, ha fatto bene a sbarazzarsi del 19, perché era un pacco blu!

Per quanto riguarda le offerte in denaro, Mauro ha declinato i 20.000 euro che gli sono stati offerti dal Dottore.

Il concorrente tocca il deretano di Stefano De Martino

Nel corso della partita, Stefano De Martino ha notato la tensione del concorrente, invitandolo più volte a rasserenarsi e incitando il pubblico a incoraggiarlo. A un certo punto, Mauro ha fatto una mossa inaspettata, chiedendo a Stefano De Martino di prestarsi come “rompi-maledizione”. Ed è stato così che il conduttore si è lasciato toccare il deretano, nella speranza di portare fortuna al concorrente. Purtroppo la situazione non è servita a nulla, perché tutti i pacchi rossi sono stati trovati e scartati.

Passando alla Regione Fortunata, Mauro ha scelto la Sicilia per il montepremi da 100.000 euro e l’Emilia-Romagna per i 50.000. Nessuna delle due regioni pronosticate è risultata vincente: lo era invece l’Abruzzo, la regione di appartenenza di Mauro… il colmo!

Codice Lotteria Italia del 20 ottobre 2025

F 242565 Somma Lombardo (VA): questo è il codice del tagliando della Lotteria Italia dell’estrazione del 20 ottobre 2025.