Affari Tuoi, Alessandro accetta l’offerta ma avrebbe potuto vincere 100.000 euro

La puntata del 3 dicembre di Affari Tuoi è stata un vero turbine di emozioni. Tra il concorrente Alessandro, un Herbert in forma smagliante e un Stefano De Martino impeccabile alla conduzione, lo studio di Rai 1 si è trasformato in un palcoscenico dove risate e tensione hanno corso fianco a fianco fino all’ultimo secondo. La partita si è conclusa bene, ma sarebbe potuta finire ancora meglio. Vediamo subito che cosa è accaduto.

Affari Tuoi, puntata del 3 dicembre 2025

Da Sant’Andrea, frazione di Cologna Veneta in provincia di Verona, arriva Alessandro, un uomo che non passa inosservato. In studio lo hanno ribattezzato “Hannibal Lecter”, come dice scherzosamente Stefano, per quello sguardo intenso e quella presenza scenica che riempie la scena. Alessandro è un agricoltore, profondamente legato alla sua terra. “È un paese che mi ha fatto crescere. Lavoro a tempo pieno, dedico il tempo alla mia azienda. Me l’ha lasciata in eredità mio papà”, racconta con una fierezza che conquista il pubblico.

Ma c’è un dettaglio ancora più tenero nella sua storia: Alessandro si dice un uomo fortunato perché ha trovato una donna che lo ama e lo sopporta. Ed è proprio grazie a lei, Lara, che si ritrova in studio. È stata lei a iscriverlo al programma. I due si sono conosciuti tramite amici, formando una famiglia numerosa e affiatata: lei con una figlia, lui con tre.

La partita prende subito una piega interessante. Il Dottore si presenta con una prima offerta da 35.000 euro, ma Alessandro non ci pensa due volte e la rifiuta, trascinato da un entusiasmo contagioso. Un’energia che sembra quasi caricare il tabellone: a metà gioco restano solo due pacchi blu, mentre il campo dei rossi è ancora vivo e pulsante.

Tra offerte scartate e un cambio di pacco strategico, Alessandro e Lara arrivano al momento decisivo: due possibilità sul tavolo, 100 mila euro o 10 mila euro. È qui che il Dottore sferra il colpo grosso: 50 mila euro tondi tondi. L’uomo ci pensa, respira, guarda Lara. L’anno è stato duro, il lavoro nei campi ha richiesto sacrifici enormi. E, alla fine, sceglie la strada più prudente: accetta.

In studio esplode un applauso liberatorio. Ma la domanda sorge spontanea: cosa sarebbe successo se avesse rischiato fino in fondo? La risposta arriva come una fitta al cuore dei più audaci: nel suo pacco c’erano 100.000 euro. Un’occasione sfiorata, certo, ma Alessandro torna a casa con un sorriso che vale oro e con la consapevolezza di aver fatto la scelta più giusta per la sua famiglia.