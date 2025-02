[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Aeroporto Gino Lisa di Foggia. De Leonardis: “Grazie al Governo Meloni e ai parlamentari di Fratelli d’Italia del nostro territorio, ecco finalmente il distaccamento dei Vigili del Fuoco”

“Grazie al Governo Meloni e all’impegno dei nostri parlamentari Annamaria Fallucchi e Giandonato La Salandra l’aeroporto Gino Lisa di Foggia può finalmente contare sull’assunzione del servizio di salvataggio e antincendio da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, opera strategica per il miglioramento del nostro scalo aeroportuale”. È il commento del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che aggiunge: “Il Gino Lisa sta dimostrando, attraverso il costante numero di passeggeri che usufruisce dello scalo foggiano, tutto il suo valore infrastrutturale all’interno di un’area ben più ampia della Capitanata, essendo punto di riferimento per i viaggiatori di regioni e province limitrofe rispetto alla nostra, oltre che un imprescindibile volano per l’economia e lo sviluppo del nostro territorio. E il Governo Nazionale ha dimostrato concretamente di volerlo mettere nelle condizioni di funzionare al meglio”, conclude De Leonardis