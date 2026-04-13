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Aeroitalia lancia la nuova rotta Foggia-Milano Bergamo: biglietti in vendita da oggi

Foggia, 13 aprile 2026 – Aeroitalia è lieta di annunciare il lancio del nuovo collegamento tra Foggia e Milano Bergamo per l’estate 2026: i biglietti sono acquistabili da oggi sul sito www.aeroitalia.com e sulle piattaforme dedicate. Dal 4 giugno al 22 ottobre 2026 sarà possibile volare comodamente tra Puglia e Lombardia grazie a due frequenze settimanali, operate con moderni Embraer 175 da 88 posti.

Dettaglio orari e frequenze:

Giovedì – dal 4 giugno 2026 al 22 ottobre 2026 FOGGIA → BERGAMO Partenza: 15.40 Arrivo: 17.20 BERGAMO → FOGGIA Partenza: 18.10 Arrivo: 19.50

dal 4 giugno 2026 al 22 ottobre 2026 Domenica – dal 7 giugno 2026 al 18 ottobre 2026 FOGGIA → BERGAMO Partenza: 18.15 Arrivo: 19.55 BERGAMO → FOGGIA Partenza: 20.45 Arrivo: 22.25

dal 7 giugno 2026 al 18 ottobre 2026

La nuova rotta si aggiunge ai collegamenti già operati da Foggia verso Milano Linate, servita con un volo giornaliero, e Torino, raggiungibile due volte a settimana. Questa programmazione rende l’offerta ideale sia per i week-end lunghi, sia per i viaggi di lavoro, assicurando flessibilità e comodità nei collegamenti.

Massimo Di Perna, Chief Commercial Officer di Aeroitalia, ha spiegato: “Con questa nuova rotta intendiamo offrire ai viaggiatori pugliesi e lombardi un collegamento pensato per garantire la massima flessibilità e rapidità negli spostamenti. Siamo convinti delle grandi potenzialità di Foggia e di tutta la Capitanata e vogliamo contribuire concretamente a generare nuovi flussi turistici e a creare ulteriori opportunità di crescita per il territorio. Aeroitalia conferma così il proprio impegno a investire in collegamenti che apportano valore alle comunità locali e rafforzano la connettività del Paese”.

Antonio Maria Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia, ha dichiarato: “Aeroporti di Puglia con l’attivazione di questo volo di Aeroitalia, ha deciso di rispondere ad un’esigenza del territorio e della Regione. Con l’annuncio del volo per Bergamo vogliamo restituire fiducia ai cittadini e alle comunità locali, in un momento di grande criticità per la mobilità di alcune aree geografiche italiane, come la provincia di Foggia. La volontà condivisa con la Regione e la compagnia aerea è quella di non lasciare indietro nessuna area, ma anzi di valorizzarne pienamente le potenzialità attraverso infrastrutture e servizi all’altezza delle sfide attuali e della connettività che il territorio merita. Di qui la necessità di alternative di mobilità che siano affidabili e tempestive, quali quelle offerte dal trasporto aereo che ora più che mai assume un ruolo strategico per garantire continuità nei collegamenti e ridurre l’isolamento di intere aree del territorio”.

Per tutte le informazioni e per le prenotazioni dei voli è possibile visitare il sito ufficiale www.aeroitalia.com.



