Adrifest nel Castello di Manfredonia e Parco Archeologico di Siponto

APERTURE STRAORDINARIE E PERFORMANCE ARTISTICHE

L’ESTATE NEI LUOGHI DELLA CULTURA PUGLIESI È APPENA COMINCIATA

La contaminazione tra arte e musica, la magia di performance teatrali al tramonto, nelle suggestive aree archeologiche pugliesi, la storia raccontata per immagini, attraverso mostre fotografiche capaci di trasportare i visitatori fuori dal tempo e dallo spazio: l’estate nei luoghi della cultura pugliese si fa esperienza artistica collettiva.

Hanno preso il via da qualche giorno e si protrarranno per tutta l’estate, varie iniziative in programma nella storica cornice di Castelli, Musei e Parchi archeologici statali, pensate per allietare quanti restano in città e coinvolgere i visitatori in momenti creativi, in grado di valorizzare ulteriormente la bellezza del patrimonio in essi contenuto.

Di seguito, i prossimi appuntamenti in programma nei mesi di luglio e agosto.

Questa sera a partire dalle 17.30 presso l’Antiquarium e Parco Archeologico di Canne della Battaglia appuntamento con “Il canto dell’Ulivo, tra storia, archeologia e olivicoltura”: alle 17.30 l’equipe di archeologi dell’Università di Bari e Foggia accompagneranno il pubblico in una visita guidata agli scavi; dopo un breve intervento alle 19.30, sulla produzione dell’olio da parte di P. Favia e V. Rivera Magos, con assaggi di olio Evo a cura della Strada dell’olio extravergine d’oliva Castel del Monte, alle 20.30 si terrà il recital del Maestro Aldo Caputo accompagnato al pianoforte dal Maestro Roberto Corlianò. La serata si protrarrà fino alle 22.30 (Ultimo ingresso ore 21.30).

Venerdì 19 luglio a partire dalle 19.00 sarà presentato il progetto di implementazione del sistema di accessibilità e fruizione del Museo Archeologico Nazionale e Castello di Gioia del Colle, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dell’investimento PNRR.1.2 per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive. La storia che si racconta per immagini; l’arte come intreccio palpabile di sensazioni che, partendo dal contatto con superfici e contorni arriva a toccare le corde dell’emozione; il Museo che si fa “accogliente”, a misura di ogni tipo di pubblico; la cultura che diventa sempre più inclusiva. Per l’occasione, il Museo Archeologico Nazionale e Castello di Gioia del Colle sarà fruibile fino alle ore 21.30.

Venerdì 19 luglio dalle 20.30 alle 21.30, nel cortile del Castello Svevo di Bari spazio a l’AYSO Brass Ensemble, il complesso strumentale composto dai musicisti della sezione degli ottoni della ben più ampia AYSO Orchestra (70 componenti), formata da artisti di età compresa tra i 17 e i 26 anni provenienti da tutta Italia. Sotto la direzione di Massimo La Rosa, l’ensemble si esibirà in un viaggio musicale proponendo autori di fine Ottocento. Prenotazione consigliata. Il Castello sarà fruibile eccezionalmente fino alle 23.00 (Ultimo ingresso ore 22.00).

Sabato 20 luglio, a partire dalle 21.30, il Castello Svevo di Trani ospiterà il Galà Internazionale di danza “al Castello”, organizzato dall’associazione culturale “Molinari Art Center Teatrolibero”, di concerto con l’Associazione Italiana Danzatori. La serata sarà occasione per vedere esibire giovani del territorio al fianco di artisti di fama nazionale ed internazionale quali Raffaele Paganini (primo ballerino Teatro dell’Opera di Roma), Giovanna Spalice (Etoile del Teatro di San Carlo di Napoli), Fabrizio Prolli, Dalila Frassanito e Salvatore Dello Iacolo, e tanti altri. Il Castello sarà eccezionalmente fruibile fino a mezzanotte. (Ultimo ingresso ore 23.00)

Mercoledì 24 luglio alle ore 11.00 nel Castello Svevo di Bari si inaugurerà la mostra fotografica “Francesco Martino e l’impresa olimpica di Parigi 1924“. L’esposizione, allestita nella Sala Sveva del maniero, fruibile fino al 29 settembre, è un tributo all’atleta barese Francesco Martino, a cento anni dai suoi ori nella ginnastica artistica e negli anelli alle Olimpiadi di Parigi 1924. Organizzata dalla Società Ginnastica Angiulli – Associazione Sportiva Dilettantistica ed Ente morale, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo e con l’Unione Nazionale Veterani dello Sport, la mostra sarà visitabile ai consueti orari di apertura del Castello.

Sabato 27 luglio a partire dalle 21:30 il Museo Archeologico Nazionale e Castello di Manfredonia ospiterà per la prima volta uno degli appuntamenti estivi dell’Adrifest 2024, un festival culturale diffuso realizzato con la direzione artistica di Luca Ciarla, violinista e compositore. Nato dall’incontro tra gli echi popolari della fisarmonica di Natalino Marchetti e il lirismo evocativo del sassofono di Simone Alessandrini, il duo proporrà un insolito dialogo tra le sonorità dei due strumenti, protagonisti di una “conversazione” estemporanea dagli esiti del tutto originali: saranno eseguiti brani originali e composizioni dei grandi del ‘900 come Astor Piazzolla, Ennio Morricone e Nino Rota. Per l’occasione, il Museo sarà straordinariamente aperto dalle 20.00 alle 24.00 (ultimo ingresso ore 23.00).

Sabato 27 luglio il Parco Archeologico di Monte Sannace a partire dalle 18.00 ospiterà il concerto dell’artista Francesco D’Orazio. L’evento musicale è organizzato dall’Associazione musicale culturale Syntax Ensamble che opera in Italia e all’estero per la diffusione e la promozione della musica contemporanea attraverso una intensa attività concertistica. Accostare l’antico al moderno permette di cogliere quanto ci sia di moderno nella musica di epoca barocca e quanto il contemporaneo affondi le proprie radici nel passato: è questo il senso del programma per solo violino proposto da Francesco D’Orazio; un gioco di rimandi il cui perno centrale, Bach, ed in particolare la sua Ciaccona, svela la propria modernità. Prenotazione obbligatoria ai recapiti del Parco.

Sabato 3 e domenica 4 agosto a partire dalle ore 20.00 il Museo Archeologico Nazionale e Castello di Gioia del Colle parteciperà alla VII edizione del Palio delle botti, la manifestazione capace di far immergere il Castello nell’epoca medievale, attraverso la rievocazione di antiche tradizioni che segnano un viaggio nel tempo. Il cortile del Castello vedrà ripercorrere le orme di Federico II con la partenza del corteo storico federiciano “Federico II e la sua Corte”, creando un legame tangibile tra la storia e il patrimonio culturale della Città. Il Castello resterà aperto al pubblico fino alle 23.30 (Ultimo ingresso ore 23.00).

Sabato 10 agosto a partire dalle 21.30 l’Adrifest 2024 farà tappaal Parco archeologico di Siponto, ospitando Marco Molino Jeux de Percussions. Vincitore della XIX Rassegna dei Migliori Diplomati dei Conservatori d’Italia nel 2015, Molino ha inciso per l’importante rivista ‘Suonare News’ il ‘Concerto per marimba ed orchestra d’archi’ di Emmanuel Sejournèe; collabora con diverse formazioni orchestrali e cameristiche, tenendo concerti per importanti stagioni concertistiche in Italia ed all’estero. Per l’occasione, il parco sarà straordinariamente aperto dalle 19.30 alle 23.30 (ultimo ingresso ore 23.00).

Sabato 17 e sabato 31 agosto al Parco archeologico di Monte Sannace doppio appuntamento “Con lo sguardo al cielo”: presentazione e osservazione astronomica con telescopi a cura del Planetario di Bari. Il Parco in entrambe le giornate sarà aperto straordinariamente fino a mezzanotte.

Musica anche alla Galleria “Devanna” di Bitonto: il 24 agosto a partire dalle 21.00 (fino alle 23.30) si terrà “Vissi d’arte”, un concerto di musica classica, in collaborazione con l’associazione culturale “Cenacolo dei Poeti” e con patrocinio del Comune di Bitonto. Le musiche, tratte dalle opere liriche di Giacomo Puccini, in occasione del centenario del compositore, saranno eseguite dal tenore Giovanni Stellacci, accompagnato dal pianista Emanuele Petruzzella.

Inauguratasi lo scorso 16 luglio nel bastione Santa Croce del Castello Carlo V di Lecce, sarà fruibile fino al 4 novembre ai consueti orari di apertura del sito la mostra dal titolo “Il tempo sospeso-The suspended time” del fotografo francese Alain Laboile. Organizzata dalla Direzione regionale Musei nazionali Puglia e dal Movimento Culturale Spiragli, l’esposizione mira a far conoscere agli amanti della fotografia d’autore, e non solo, uno dei più talentuosi e apprezzati fotografi contemporanei. “Il tempo sospeso” inaugura lo spazio del Bastione Santa Croce proiettandolo in una dimensione internazionale attraverso l’esposizione delle foto di Laboile immagini intime ed autentiche trasportano lo spettatore in un tempo sospeso.

Dopo il successo di pubblico della prima tappa, si prosegue con gli altri due appuntamenti della prima edizione del “Carlo V Music Festival“, la manifestazione organizzata dalla Direzione regionale Musei nazionali Puglia nella più grande struttura fortificata pugliese, con il coordinamento artistico del cantautore Massimo Donno, in collaborazione con Art&Lab Lu Mbroia e Coolclub, e con il sostegno della Banca Popolare Pugliese.Sabato 3 agosto il virtuoso della chitarra sarda preparata Paolo Angeli e il violoncellista albanese Redi Hasa, musicisti e compositori riconosciuti e apprezzati sulla scena internazionale della world music, proporranno la fusione tra due linguaggi originali, brillanti e ricchi di virtuosismo ed evocazione. Domenica 4 agostoil “Carlo V Music Festival” si concluderà con Napulitanata del cantante e attore Peppe Servillo, storica voce degli Avion Travel, accompagnato alla chitarra da Cristiano Califano (musicista, compositore ed arrangiatore, già collaboratore di artisti come Massimo Ranieri ed Eugenio Bennato).

Tutte le iniziative sono incluse nel biglietto di ingresso del relativo luogo della cultura, acquistabile al costo ordinario e secondo le consuete modalità, fatta eccezione per i due appuntamenti del “Carlo V Music Festival” (prevendite acquistabili sul circuito Dice.Fm).

In cantiere, manifestazioni anche nei mesi di settembre e ottobre, per le quali sarà predisposta apposita comunicazione.

Per tutti i dettagli è possibile consultare la sezione NEWS del sito web della Direzione regionale Musei nazionali Puglia, alla pagina https://museipuglia.cultura.gov.it/