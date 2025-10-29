[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Adrifest 2025 – Music for your eyes nel Castello di Manfredonia

Gargano Days

MUSIC FOR YOUR EYES

musica/danza/arti visive

Domenica 16 novembre nel Castello di Manfredonia

Ingresso incluso nel biglietto del Museo



Adrifest è un festival culturale diffuso fondato e diretto dal musicista Luca Ciarla. Con il prezioso sostegno e la collaborazione di artisti e studiosi in vari ambiti culturali, Adrifest presenta a Termoli, alle Isole Tremiti, in Basso Molise e nei paesi limitrofi eventi di livello internazionale in spazi dal grande valore storico, culturale e paesaggistico.

Con una programmazione incentrata su concerti, mostre, spettacoli di teatro e danza, letteratura, incontri, passeggiate artistiche e culturali, circo contemporaneo, eventi all’alba e sulla spiaggia, tematiche ambientali ed altro ancora, Adrifest è in continuo fermento per promuove al meglio i luoghi più affascinanti di un’area geografica che per ragioni naturalistiche e storiche si potrebbe definire la Costa dei Delfini e delle Diomedee.

Adrifest organizza ulteriori eventi durante l’anno, realizzati all’interno della nascente Rete Adriatica, in altre città italiane e all’estero, per promuovere il Festival e il suo meraviglioso territorio.

www.adrifest.com