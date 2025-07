[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ADDIO MARE….

di Michele Illiceto

Il mare per noi manfredoniani non è solo un luogo geografico, è un luogo sociale, un bene spirituale oltre che economico. Il mare è la nostra storia, il nostro passato, la nostra memoria. Le nostre radici. La nostra identità. Noi il mare ce lo abbiamo dentro. E quando entriamo in esso è come tornare al nostro grembo primordiale. Il mare è la nostra infanzia, la nostra adolescenza. Ha visto sbocciare i nostri primi amori, i nostri primi e timidi baci. Lì ci sono le anime dei nostri padri e dei nostri avi. Sulle sue onde si sono fissati i loro volti, le loro fatiche. Nel mare ci sono anche le loro ombre. Le loro anime. Solcato da secoli pescatori indefessi e coraggiosi che chiedevano solo il pane per mangiare. Loro lo hanno saputo rispettare. Lo temevano e lo amavano.

Colpevoli tutti coloro che, dal passato fino ad oggi, avrebbero dovuto custodirlo e preservalo. Coloro che hanno fatto sì che prevalesse l’incuria sulla cura, la negligenza sulla responsabilità, i giochi di potere sul bene della comunità.

Addio mare. Ti abbiamo violato. Non ti meritiamo. E ora riposa in pace! Che tutto questo ci serva da lezione!