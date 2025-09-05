[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Addio al Presidente Alberto Cicolella

L’intera comunità di Foggia e della Capitanata piange la scomparsa di Alberto Cicolella. Imprenditore visionario e figura di spicco per lo sviluppo economico locale, Cicolella ha lasciato un segno indelebile, in particolare durante la sua lunga presidenza della Camera di Commercio di Foggia, incarico che ha ricoperto con dedizione e competenza dal 1983 al 1997.

Durante il suo mandato, Alberto Cicolella è stato un catalizzatore di crescita per l’economia della Capitanata. Grazie alla sua illuminata visione, si è impegnato instancabilmente nella promozione di settori chiave come il turismo, l’agroalimentare e l’artigianato. Ha sostenuto con forza le iniziative locali, riconoscendo il potenziale del territorio e lavorando per valorizzarlo a livello regionale e nazionale.

La scomparsa di Alberto Cicolella rappresenta una perdita inestimabile per il tessuto imprenditoriale della provincia. La sua leadership, la sua esperienza e la sua capacità di tessere relazioni e costruire ponti sono state fondamentali per lo sviluppo di numerose aziende e per l’intera comunità.

La sua capacità di rappresentare con onore e dignità e con l’immancabile eleganza la provincia di Foggia ai massimi livelli gli ha permesso di gettare le basi per un futuro di prosperità. Il suo impegno non si è limitato all’aspetto puramente economico, ma ha contribuito a infondere nella comunità un senso di fiducia e orgoglio. Le sue idee e i suoi progetti continuano a ispirare le nuove generazioni di imprenditori.

Il Presidente Giuseppe Di Carlo, unitamente alla Giunta e al Consiglio camerale, ha espresso profondo dolore per la perdita, affermando: “Alberto Cicolella è stato un punto di riferimento e un mentore per tutti noi. La sua passione e la sua leadership hanno plasmato l’economia della nostra provincia in un’epoca di grandi sfide”.

La Camera di Commercio, in rappresentanza del mondo associativo ed imprenditoriale, si unisce al dolore della famiglia e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare al suo fianco. Il ricordo della sua figura rimarrà vivo nel cuore di chi lo ha conosciuto e ha beneficiato del suo operato.