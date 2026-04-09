Attualità Manfredonia

Addio ad Oronzo Farfalletta, fondatore dell’Isola che non c’è e grande tifoso del Manfredonia

Redazione9 Aprile 2026
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Addio ad Oronzo Farfalletta, fondatore dell’Isola che non c’è e grande tifoso del Manfredonia

Manfredonia piange Oronzo Farfalletta, il fondatore nonchè anima dell’Isola che non c’è, angolo di paradiso della città del Golfo nei pressi dell’Acqua di Cristo.

Celebri i suoi bagni di Capodanno, ormai divenuti icona della città, e grande fan del Manfredonia Calcio nel gruppo delle ‘Panze Scozzesi’.

Redazione9 Aprile 2026