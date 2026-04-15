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Addio a mister Rodolfo Conte: allenò anche il Manfredonia

Il calcio tranese e pugliese piange la scomparsa di Rodolfo Conte, figura storica e punto di riferimento per diverse generazioni. La notizia è arrivata all’improvviso, riportando alla memoria il contributo dato da Conte a tante realtà sportive e, soprattutto, al calcio di Trani.

Nel corso della sua carriera Rodolfo Conte ha guidato diverse squadre, distinguendosi per serietà, professionalità e dedizione. Dapprima vice di Chiricallo nella Brindisi Sport, ha poi allenato Carovigno, Maglie, Mesagne, Francavilla, Manfredonia e Trani, dove al primo anno vinse il campionato, centrando poi l’approdo in Serie C2 e conquistando anche lo Scudetto nazionale di categoria. Il suo nome resta infatti legato a una delle pagine più gloriose della storia della Polisportiva Trani, con la storica promozione nella stagione 1987/88.

Lo scrive Antenna Sud