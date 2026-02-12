Addio a Maria Franca Ferrero, pilastro della storica famiglia dolciaria

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Maria Franca Fissolo Ferrero si è spenta a 87 anni nella sua abitazione di Alba, a soli due giorni dalla ricorrenza della morte del marito Michele, avvenuta il 14 febbraio 2015. I funerali saranno celebrati sabato 14 febbraio alle 15 nel Duomo di Alba, mentre la camera ardente sarà allestita a partire da venerdì 13 febbraio nella Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero, istituzione di cui Maria Franca è stata promotrice e anima instancabile.

Per gli abitanti di Alba era semplicemente «la signora Ferrero». Nata il 21 gennaio 1939, Maria Franca aveva da poco compiuto 87 anni. Pur mantenendo un profilo riservato, ha accompagnato ogni fase dello sviluppo della multinazionale delle Langhe, contribuendo indirettamente a successi come l’invenzione della Nutella, la nascita dell’EstaThé e il lancio di numerosi altri prodotti che hanno consolidato il marchio a livello globale.

La sua ultima apparizione pubblica risale al 10 ottobre 2025, durante l’inaugurazione della Fiera internazionale del tartufo bianco, quando appariva visibilmente stanca. Ancora più sentita è stata la sua assenza l’8 dicembre 2025, nel tradizionale appuntamento con l’accensione dell’albero degli auguri Ferrero in piazza Michele Ferrero, un evento che aveva sempre partecipato.

Chi era Maria Franca Fissolo Ferrero

Maria Franca aveva frequentato la Scuola per Interpreti di Milano e nel 1961 iniziò a lavorare come traduttrice nello stabilimento di Alba, mentre l’azienda iniziava a muovere i primi passi sul mercato internazionale. Nel 1962 sposò Michele Ferrero, con il quale condivise un legame immediato e profondo. Dal matrimonio nacquero Pietro (1963) e Giovanni (1964). Pietro è tragicamente scomparso nel 2011 durante una gita in bicicletta in Sudafrica, mentre Michele morì nel 2015 a Monaco.

Dopo la perdita del marito, Maria Franca decise di tornare a vivere ad Alba e, tramite la Fondazione Ferrero, promosse numerose iniziative culturali e sociali, seguendo il motto di famiglia: “Lavorare, creare, donare”.

Il patrimonio e l’eredità

Alla scomparsa di Michele Ferrero, Maria Franca ereditò una delle più grandi fortune imprenditoriali italiane. Oggi il gruppo Ferrero conta circa quaranta stabilimenti, più di 48.000 dipendenti e un fatturato superiore ai 19 miliardi di euro