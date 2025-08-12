[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Acquedotto Pugliese: riduzione della pressione anche a Vieste

A Vieste sono in corso riduzioni della pressione, a causa di un insufficiente riempimento del serbatoio cittadino, dovute a problematiche avvenute negli scorsi giorni sull’impianto di sollevamento idrico collegato alla condotta del Fortore e agli anomali consumi dovuti anche ai furti d’acqua perpetrati sul territorio e già denunciati.

Le misure adottate consentiranno di ripristinare il livello del serbatoio, portando la situazione alla normalità. I disagi possono essere avvertiti – in particolare nell’area circostante il Castello – soprattutto negli stabili, sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Per limitarli Acquedotto Pugliese ha disposto – d’intesa con l’Amministrazione comunale – la fornitura integrativa di acqua tramite un’autobotte che dal 12 agosto sarà dislocata in largo castello dalle ore 19 sino al regolare ripristino.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, al pari di un adeguato sistema di accumulo (autoclave) costituiscono una variabile fondamentale per evitare disagi.