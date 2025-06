[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’Acquedotto Pugliese S.p.A. intende eseguire un’indagine di mercato per individuare, nell’abitato del Comune di Manfredonia, un immobile da condurre in locazione per adibirlo a sede di propri Uffici e delle Squadre Operative del Comprensorio territoriale.

L’Avviso integrale è pubblicato sul sito web della Società www.aqp.it nella sezione “Società Trasparente”, accedi qui al link dell’avviso