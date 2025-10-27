[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Accessibilità, Mic: Luoghi cultura Accessibilità, Mic: Luoghi cultura senza ostacoli, stanziati 300mln. Ci sono anche Manfredonia e Siponto

Previsti oltre mille interventi in tutta Italia. Selezionati 820 musei e interventi anche per parchi archeologici, archivi, biblioteche e istituti privati

Tra i luoghi ci sono anche il Museo di Manfredonia ed il Parco Archeologico di Siponto

Grazie all’attivazione dei fondi PNRR da parte del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, con uno stanziamento di 300 milioni di euro destinati ad oltre mille istituti pubblici e privati, sarà possibile garantire che tutti i cittadini vivano i luoghi della cultura senza ostacoli. Dietro questi numeri c’è un impegno concreto a rendere ogni museo, biblioteca, parco archeologico e archivio uno spazio davvero aperto, dove ciascuno possa sentirsi accolto, orientato e partecipe. Non soltanto rampe, ascensori o segnaletiche rinnovate, ma anche nuove narrazioni, tecnologie inclusive, percorsi sensoriali, strumenti per la comunicazione accessibile e personale formato ad ascoltare e rispondere alle esigenze di tutti.

È una trasformazione profonda che coinvolge oltre 820 istituti statali, 243 realtà non statali e 43 siti privati, distribuiti nei borghi, nelle città e nei territori di tutta Italia. Una vera rivoluzione culturale che cambia il punto di vista: l’accessibilità non è più un’aggiunta tecnica, ma un elemento costitutivo del progetto, dove la diversità dei visitatori è riconosciuta come una ricchezza, non come un’eccezione.

Sette le linee d’intervento attivate per migliorare l’accessibilità dall’esterno e all’interno dei siti culturali: dalla rimozione delle barriere fisiche e cognitive all’adeguamento dei percorsi museali con strumenti tattili, visivi e sonori; dall’introduzione di tecnologie per la fruizione autonoma fino all’aggiornamento e al potenziamento dei PEBA (Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche) e alla formazione continua del personale.

Un primo risultato già operativo è la piattaforma “Musei Italiani”, lanciata nel 2023: un ecosistema digitale che connette i musei statali in un’unica app, integrando biglietteria, informazioni aggiornate e una sezione dedicata all’accessibilità. Una finestra aperta sul patrimonio culturale, pensata per tutti, senza barriere.

Il Ministero della Cultura conferma così la volontà di costruire luoghi che non siano soltanto belli da vedere, ma giusti da vivere come spazi di cittadinanza culturale dove nessuno resti ai margini.

Roma, 25 ottobre 2025

Ufficio Stampa e Comunicazione MiC

