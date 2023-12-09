Acceso l'albero di Natale più grande del mondo, si trova in Italia

Acceso l'albero di Natale più grande al mondo, si trova in Italia.Nel borgo medievale di Gubbio, lo scorso 7 dicembre è stato acceso l'albero di Natale più grande del mondo. Con una base di 450 metri...

Acceso l'albero di Natale più grande al mondo, si trova in Italia.

Nel borgo medievale di Gubbio, lo scorso 7 dicembre è stato acceso l'albero di Natale più grande del mondo. Con una base di 450 metri per oltre 750 metri, la figura del mastodontico albero di Natale è stata disposta sulle pendici del Monte Ingino, con circa 300 luci che ne illuminano la sagoma e una stella cometa di 1000 mq sulla cima. Detiene il Guinness dei primati dal Natale dell'91, da quando un gruppo di volontari lo ha realizzato la prima volta. L'istallazione luminosa resterà accesa dal tramonto a tarda notte, fino all'8 Gennaio 2024.

One of the most beautiful medieval towns in Europe, in the heart of the Umbria Region, central Italy. Here the biggest Christmas tree in the world.

Il Natale di Gubbio: "Seme di fiducia nel domani"

Il sindaco Stirati dice: “Vogliamo che in un tempo tormentato da guerre, violenze e conflitti che bussano alle nostre porte, queste luci si facciano portatrici di una rinnovata speranza. La cultura è portatrice di bellezza, un ponte che unisce ed invita a superare ogni differenza, conflitto e paura. In questo 2023 ci auguriamo che il Natale di Gubbio possa essere un seme di luce e fiducia nel domani”.

L'Umbria detiene anche il primato del' l'albero di Natale più grande del mondo disegnato sull'acqua. Si trova sul lago di Trasimeno, a Castiglione. Quasi 1.100 metri di lunghezza per 50 di larghezza.

Adotta una luce

Le luci dell'albero di Natale di Gubbio, possono essere adottate e donate. Con un importo di 15,00 euro ciascuna, fino ad esaurimento, è possibile dedicare una luce e dedicarla a qualcuno o a qualcosa. Sul sito è possibile prenotarla, acquistarla e regalarla con una dedica al destinatario.