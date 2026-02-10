Accadia: la Polizia di Stato sospende per 15 giorni la licenza di un noto esercizio commerciale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Accadia (FG): La Polizia di Stato sospende per 15 giorni la licenza di un noto esercizio commerciale.

La Polizia di Stato, unitamente a tutte le altre Forze di Polizia, continua incessantemente i controlli di Polizia Amministrativa in tutto il territorio provinciale, al fine di prevenire condotte illecite e garantire la sicurezza dei cittadini.

Dettagliatamente, il Questore della Provincia di Foggia ha emesso un provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S. di sospensione della licenza per 15 giorni nei confronti del titolare di un esercizio commerciale in Accadia.

Il provvedimento, notificato dai Carabinieri della Stazione di Accadia (FG) si è reso necessario viste le numerose segnalazioni giunte per disturbo alla quiete pubblica per emissioni sonore e schiamazzi in orario serale e notturno. Segnalazioni tutte riscontrate dai militari intervenuti sul posto i quali accertavano la presenza di numerosi gruppi di persone, all’interno ed all’esterno del locale, intente ad intrattenimento musicale/danzante.

La tipologia di intrattenimento, pubblicizzato anche attraverso canali social, non era conforme alla tipologia di “manifestazione culturale temporanea” oggetto di autorizzazione da parte del Comune anche come numero di persone che avrebbero potuto parteciparvi, costituendo pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Già in precedenza l’attività era stata sospesa per inosservanza di ordinanze sindacali.