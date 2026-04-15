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Accademia Manfredonia, reclamo accolto: i ragazzi dell’Under 14 tornano in campo

⚖️|| GIUSTIZIA SPORTIVA

Si rende noto che la Corte Sportiva Di Appello Territoriale ha accolto la nostra istanza inoltrata il 31 marzo 2026. Pertanto i ragazzi dell’under 14 ritorneranno in campo già dalla prossima gara interna con il San Marco. Ringraziamo la Corte per aver valutato attentamente la nostra istanza e concesso il beneficio previsto dall’art. 137 comma 2 bis del Codice dí Giustizia Sportiva.

Come società siamo al settimo cielo perché dal primo giorno abbiamo combattuto per restituire il campo ai nostri ragazzi.



Di contro più di qualcuno ha pensato che la giustizia sportiva deve essere usata come una clava…noi abbiamo dimostrato l’esatto contrario.



Accademia Manfredonia