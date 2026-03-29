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Accademia Manfredonia: “Nuovi progetti dal mese di giugno”

Nel tardo pomeriggio si è riunito il consiglio direttivo per analizzare la stagione ancora in corso e soprattutto per fare chiarezza in ordine agli ultimi avvenimenti che hanno minato la stabilità dell’associazione.

Abbiamo attenzionato una campagna mediatica molto discutibile infatti non si è preoccupata minimamente della salute psicofisica dei nostri tesserati MINORENNI pur di creare negatività esponendo gli stessi a commenti beceri.

Inoltre da qualche settimana casualmente le solite chiacchiere da bar fanno rimbalzare le voci circa la chiusura delle nostre attività. Niente di più falso perché abbiamo deciso di essere nelle prossime stagioni sportive ancora più competitivi anche grazie ai numerosi progetti in cantiere a partire dal mese di giugno. Ringraziamo il presidente e tutto il direttivo per i nuovi obiettivi e per la resilienza.

Qualcuno resterà deluso ma siamo fatti così, la resa non ci appartiene.

Accademia Manfredonia