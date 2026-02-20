Accadde oggi 20 febbraio: santo del giorno, nati oggi e storia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il 20 febbraio è una data che attraversa secoli di storia, tra guerre mancate, catastrofi naturali e figure che hanno lasciato un segno nella cultura, nella scienza e nello spettacolo. Ripercorrere ciò che accadde oggi permette di osservare come eventi lontani nel tempo continuino a influenzare il presente. Quali episodi hanno segnato questa giornata? Chi è il santo ricordato dalla tradizione cristiana? E quali personalità celebri sono nate il 20 febbraio? Scopriamolo insieme.

Accadde oggi 20 febbraio: il “vento divino” e lo tsunami che cambiò il Giappone

Nel XIII secolo i rapporti tra l’impero mongolo e il Giappone erano tesi. Kublai Khan aveva inviato più volte ambasciatori a Kyoto per chiedere la sottomissione del sovrano nipponico, accompagnando le richieste con lettere dai toni formali. La risposta fu netta: nessuna trattativa e l’esecuzione degli ultimi emissari arrivati da Pechino. Il conflitto diventò inevitabile.

Dopo un primo tentativo di invasione fallito nel 1274, i mongoli prepararono una spedizione ancora più imponente. Il 20 febbraio 1280, la corte giapponese ordinò a tutti i templi del Paese di pregare per la vittoria. Mentre la flotta mongola era ancorata nella baia di Hakata, un violento tifone colpì la zona e distrusse gran parte delle navi. Quel vento fu interpretato come un intervento divino e venne chiamato kamikaze, “vento divino”.

Il 20 febbraio è legato anche a un altro evento drammatico della storia giapponese. Nel 1498, un forte terremoto generò uno tsunami devastante che colpì la regione di Kamakura. Le vittime furono decine di migliaia e l’onda spazzò via il tempio che custodiva il grande Buddha. Da allora la statua è rimasta all’aperto, diventando uno dei simboli più riconoscibili del Giappone.

Santo del giorno: San Leone di Catania

Il santo del giorno del 20 febbraio è San Leone di Catania, figura centrale della Chiesa siciliana dell’VIII secolo. Nato a Ravenna, divenne presbitero giovanissimo e fu poi nominato vescovo della città etnea.

La sua opera pastorale si distinse per la fermezza con cui si oppose alle leggi iconoclaste dell’Impero bizantino, che prevedevano la distruzione delle immagini sacre. Leone difese con decisione la tradizione cristiana e la libertà di culto, diventando un punto di riferimento per la comunità locale.

La sua memoria è ancora oggi molto sentita a Catania, dove viene ricordato come un vescovo capace di unire rigore e attenzione verso i più deboli.

Nati oggi 20 febbraio: scienziati, artisti e icone pop

Il 20 febbraio ha dato i natali a personalità che hanno segnato discipline diverse, dalla fisica alla musica, dal cinema allo sport.

Tra i più noti c’è Ludwig Boltzmann, nato nel 1844, fisico e matematico austriaco che ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo della meccanica statistica.

Nel 1888 nasce Georges Bernanos, autore francese noto per opere che hanno esplorato il rapporto tra fede, morale e società.

Il 1925 è l’anno di Robert Altman, regista statunitense che ha rivoluzionato il linguaggio cinematografico con film corali e sperimentali.

Il 20 febbraio è anche la data di nascita di figure italiane come Vittorio Bachelet (1926), giurista e politico, e Johnny Dorelli (1937), artista poliedrico tra musica, cinema e televisione.

Nel panorama musicale spicca Riccardo Cocciante, nato nel 1946, autore di brani entrati nella storia della canzone italiana.

Tra i protagonisti della politica internazionale troviamo Gordon Brown, nato nel 1951, mentre il mondo dello spettacolo italiano ricorda Giovanni Storti, classe 1957, parte del celebre trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

Il 20 febbraio è anche il compleanno di icone pop come Cindy Crawford (1966) e Rihanna (1988), entrambe diventate simboli globali della moda e della musica.

Nel calcio, la data è legata a Ciro Immobile, nato nel 1990, uno degli attaccanti italiani più prolifici degli ultimi anni