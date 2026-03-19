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Abbruciatura frasche in Capitanata, Rossella Falcone: “Si individui subito una soluzione”

La consigliera regionale della Puglia, Rossella Falcone, ha richiesto al Presidente Tutolo la convocazione di una seduta della IV Commissione, competente in materia, per affrontare il tema dell’abbruciatura delle frasche nei territori della Capitanata, con particolare attenzione al Gargano.



La richiesta prevede l’audizione dell’Assessore all’Agricoltura e Sviluppo Rurale e la contestuale istituzione di un tavolo tecnico interistituzionale, con il coinvolgimento di enti locali e associazioni di categoria, per individuare soluzioni condivise a una problematica che, soprattutto durante le stagioni di potatura degli ulivi, continua a creare difficoltà agli agricoltori in assenza di un quadro normativo chiaro.

“È necessario fare chiarezza e dare risposte concrete ai territori della Capitanata, dove questa situazione si ripete ogni anno, mettendo in difficoltà tanti produttori. L’obiettivo è individuare soluzioni praticabili che tutelino il lavoro agricolo e garantiscano al tempo stesso il rispetto delle norme e la prevenzione dei rischi fitosanitari”, dichiara la consigliera Rossella Falcone.



La richiesta punta a prevenire criticità sanitarie legate alla gestione delle frasche e a sostenere un comparto agricolo fondamentale per l’economia locale.