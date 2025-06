[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ABBANDONATI CUCCIOLI A MONTE SANT’ANGELO:

LNDC SPORGE DENUNCIA

Monte Sant’Angelo, 25.06.25

Un grave episodio di abbandono di animali è stato denunciato a Monte Sant’Angelo (FG) dalla LNDC. Due cuccioli sono stati abbandonati sotto al sole in un cartone in Località Galluccio.

La LNDC ha sporto denuncia per abbandono e maltrattamento alle autorità competenti ed è stata richiesta la visione delle telecamere di zona. L’abbandono di animali è un reato grave che può comportare severe conseguenze penali, tra cui la reclusione.

“Questo episodio è inaccettabile e dimostra una totale mancanza di rispetto per la vita degli animali” ha dichiarato il delegato LNDC Animal Protection. “Invitiamo tutti i cittadini a denunciare immediatamente qualsiasi caso di abbandono o maltrattamento di animali e invitiamo il Comune di Monte S. Angelo ad effettuare controlli sui cani delle aree rurali”.

Chiunque abbia informazioni utili per identificare i responsabili dell’abbandono può scrivere ANCHE IN FORMA ANONIMA a a LNDC Animal Protection delegazione Monte Sant’Angelo in via Benedetto XIII, 23 – cell 345 4137298 – legadelcanemonte@gmail.com