Attualità Capitanata
A14: chiusa per una notte la Stazione di Foggia
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A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI FOGGIA
Roma, 10 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 aprile, sarà chiusa la stazione di Foggia, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bari: Foggia Zona Industriale;
in uscita per chi proviene da Pescara: San Severo.