BUDO 武道: A VIESTE SI CHIUDE CON SUCCESSO LA STAGIONE SPORTIVA DELLE DISCIPLINE ORIENTALI UISP

Si è concluso l’8 giugno scorso a Vieste il percorso 2024-2025 dedicato alla Via del BUDO. Un successo in termini di attenzione dedicata, partecipazione sentita e qualità delle dimostrazioni ed è davvero difficile riuscire ad esprimere a parole le emozioni vissute in questo anno sportivo. Per quanto riguarda la tappa conclusiva di domenica scorsa i numeri sono davvero importanti:

– Più di 500 persone nello scorso weekend hanno “invaso” Vieste per celebrare insieme le arti marziali;

– 10 società iscritte e quasi 250 atleti provenienti da Canosa di Puglia, Cerignola, Foggia, Manduria, Manfredonia, Taranto, Torino, Rodi Garganico, Venosa, Vieste hanno partecipato alla grande giornata di studio;

– 25 Maestri hanno condiviso la loro esperienza e la loro passione, tra i quali citiamo con gratitudine:

· KUNG FU – Francesco Gervasio, che per la prima volta in un nostro evento ha tenuto una lezione dimostrativa con la sua associazione affiliata;

· JU JITSU – Pamila Carone e il tecnico Giovanni Basta;

· JUDO – Nunzio Pellegrino;

· KARATE – Vincenzo Brigida, Salvatore Brigida, Francesco Troiano, Francesco De Filippis, Savino Emanuele De Bono, Domenico Scalera, Teresa Annale, Michele Ricucci;

· TAI CHI – Giuseppe Carone;

· DIFESA PERSONALE – Piero Bianchi, Luigi Carulli.

Inoltre, i maestri Piero Bianchi, Giuseppe Leoni e Simona Nardelli hanno tenuto una bellissima lezione dimostrativa di Kata Ju Jitsu.

La Via del Budo è un progetto promosso dal Comitato territoriale UISP Foggia-Manfredonia, con attività promozionali e incontri di studio open, pensati per unire le scuole, diffondere la cultura marziale e rendere lo sport uno strumento di educazione e inclusione. Dalla provincia al mare, ogni tappa ha raccontato una storia di disciplina, rispetto, crescita.

La manifestazione sportiva conclusiva di Vieste, denominata BUDO 武道, è stata realizzata con il sostegno economico della Regione Puglia e si inserisce nel percorso che sta portando a Puglia Regione Europea dello Sport 2026 e con il patrocinio gratuito del Comune di Vieste e della Provincia di Foggia.

Ringraziamo le istituzioni per l’attenzione dedicata alle discipline orientali e grazie di cuore a tutti coloro che hanno creduto in questo cammino.

Arrivederci alla prossima stagione sportiva, con tante novità in arrivo!