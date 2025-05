[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Vieste presentato il ricco cartellone di eventi estivi

Una dichiarazione d’amore per la città, per la sua storia, per chi la sceglie. “Vieste Estate 2025” è l’invito di un territorio che vuole continuare a sorprendere ed accogliere. Ancora una volta, a cuore aperto. Il tutto narrato in una conferenza stampa, questa mattina, presso Palazzo Dogana, sede storica della Provincia di Foggia.

Dal titolo semplice, diretto, che ritorna anno dopo anno, che racchiude però una visione chiara: un’estate lunga cinque mesi, ricca di eventi pensati per coinvolgere tutti — dai più giovani agli appassionati di cultura, dagli amanti dello sport ai turisti in cerca di bellezza e identità.

A guidare la narrazione, il sindaco Giuseppe Nobiletti, che non ha nascosto la soddisfazione per un calendario più ricco che mai: «Abbiamo grandi nomi della musica italiana, eventi come Vieste en Rose e Vieste in Love, mostre di grande qualità e appuntamenti sportivi di respiro internazionale. Ce n’è davvero per tutti. E lo faremo per tutta l’estate: iniziamo il 1° giugno e andiamo avanti fino a fine ottobre».

La stagione degli eventi sebbene già partita, prenderà il via ufficialmente il 1° giugno con “Vieste en Rose”, un evento dedicato ai vini rosati, tra degustazioni e musica. Il giorno seguente, il 2 giugno, i Giardini Pubblici ospiteranno “Disobbedite!”, un talk show con Manila Gorio e Attilio Romita, che porteranno sul palco riflessioni controcorrente su diritti, social media e inclusione.

Parallelamente, prende corpo anche un filone espositivo di grande valore: il ciclo “Eventi d’Autore” accompagnerà l’estate viestana con tre mostre di respiro internazionale. Dal 24 maggio al 28 settembre, il Museo Civico Archeologico “M. Petrone” ospita la mostra fotografica “Steve McCurry – Cibo”, un racconto per immagini che indaga il rapporto tra nutrimento, cultura e umanità. Dal 14 giugno al 14 settembre, nella suggestiva Torre di San Felice, sarà invece protagonista la scultura contemporanea con la mostra dedicata a Jeff Koons, icona dell’arte pop internazionale. Infine, dal 12 luglio al 31 agosto, la Biblioteca “San Francesco” ospiterà “Salvador Dalí – Nella mente del maestro”, un percorso immersivo nell’universo visionario dell’artista catalano.

Dal 5 al 10 giugno, lo spettacolo si sposta in mare con il ritorno del Nastro Rosa Tour, la tappa viestana del prestigioso circuito velico nazionale organizzato dalla Marina Militare, che colorerà di vele il litorale, offrendo al pubblico uno spettacolo di eleganza e adrenalina.

Il weekend del 20-22 giugno si preannuncia esplosivo: torna la Festa della Birra, tra degustazioni e musica live, accompagnata dal torneo di beach volley Queen of the Beach, con la partecipazione di star come Francesca Piccinini e Andrea Zorzi, e dal suggestivo Collateral Maris Festival, che porterà installazioni artistiche nella zona di Porticello per una riflessione contemporanea sul rapporto tra arte e paesaggio.

Il 22 giugno si terrà il Triathlon Olimpico Gold, mentre dal 23 al 25 giugno Vieste ospiterà il Festival ArcheoFilm, rassegna dedicata al cinema documentaristico su archeologia e ambiente, in collaborazione con le principali istituzioni culturali italiane.

L’Assessora al Turismo, Graziamaria Starace, ha raccontato così la filosofia dietro il programma:

«Quest’anno abbiamo costruito un programma che è davvero il più completo di sempre. Abbiamo coniugato con entusiasmo sport, cultura, grandi eventi, mostre, musica. La nostra ambizione è che ogni visitatore possa trovare qualcosa che lo emozioni. E non parliamo di eventi spot: ogni appuntamento ha l’obiettivo di valorizzare il nostro patrimonio culturale e naturalistico».

Il mese di luglio vedrà il ritorno del Festival Cristalda & Pizzomunno e l’attesa partecipazione del Festival FestambienteSud (18–20 luglio), mentre tra il 22 e il 26 luglio torna anche Il Libro Possibile, con autori di fama nazionale pronti a dialogare con il pubblico sotto le stelle.

Ma il vero picco dell’estate sarà il Vieste Summer Fest, dal 1° al 3 agosto: tre giorni di concerti gratuiti con nomi del calibro di The Kolors, Patty Pravo e Fabri Fibra, per trasformare Vieste in una capitale della musica italiana.

L’Assessore ai Grandi Eventi, Tano Paglialonga, ha sottolineato l’impatto emotivo e sociale di queste tappe, evidenziando la crescita costante di due eventi ormai simbolici dell’estate viestana:

«Eventi come Vieste en Rose e Vieste in Love sono cresciuti molto: siamo riusciti a portarli a esprimere il loro massimo potenziale, trasformandoli in appuntamenti attesi e riconoscibili. Quest’anno abbiamo voluto alzare ancora l’asticella, puntando sulla destagionalizzazione: Vieste in Love è stato posticipato all’8–14 settembre, per rafforzare la coda della stagione, mentre con Vieste Summer Fest abbiamo puntato alla prima settimana di agosto, che dai dati risulta la più debole in termini di presenze. Una scelta strategica per riequilibrare i flussi turistici». E ha concluso con un messaggio forte: «Vieste è viva. E si appresta a volersi confermare, anche nel 2025, regina delle presenze turistiche in Puglia».

Anche il folklore avrà il suo spazio con il Festival Mondiale del Folklore (6–9 agosto), mentre dal 24 al 28 agosto si terrà la Settimana dell’Olio, dedicata all’eccellenza gastronomica del territorio.

Settembre sarà il mese della dolcezza e della dinamicità: dall’8 al 14, Vieste in Love animerà il borgo tra concerti, installazioni e momenti dedicati alle coppie. Subito dopo, dal 15 al 21, sarà il turno della Parkour Week, un evento giovane e spettacolare che trasformerà le architetture cittadine in un parco giochi per atleti urbani.

L’Assessore allo Sport, Gaetano Desimio, ha ricordato il ruolo strategico degli eventi sportivi:

«Anche quest’anno Vieste si conferma una destinazione ideale per chi ama lo sport. Abbiamo il Nastro Rosa Tour, il Campionato Italiano di Moto Surf e Moto d’Acqua, il Triathlon, il Parkour, il Rally del Gargano e il Vieste Open Water. Lo sport è bellezza, è scoperta, è promozione del territorio. Ed è parte della nostra identità».

L’autunno porterà infine la grinta del Rally Porta del Gargano (10–11 ottobre) e la tradizione con il Capocanario 2025, in programma il 25 ottobre.