A Vieste l’estate non finisce mai: sabato c’è Borgo in Bianco

Redazione18 Settembre 2025
Borgo in Bianco nasce con l’obiettivo di valorizzare il centro storico e di prolungare l’esperienza turistica anche nel mese di settembre.

Il bianco diventa il filo conduttore dell’evento: il colore dei vini che verranno degustati, della roccia che caratterizza la città, il colore che unisce e include.

Un simbolo che racconta la bellezza del territorio e la sua capacità di accogliere, attraverso tradizione, cultura ed enogastronomia.

👉 Vieste vi aspetta il 20 settembre, tra i suoi vicoli illuminati, per brindare insieme alla prima edizione di Borgo in Bianco

