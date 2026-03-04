[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Vieste il 9-10 aprile la Terza edizione del torneo Un Cuore al Quadrato

A Vieste torna in campo il cuore degli sportivi per un nuova serata di sport e solidarietà.

Giunge alla sua terza edizione il torneo di beneficenza ‘Un Cuore al Quadrato’, manifestazione sportiva a carattere solidale che vede affrontarsi in un quadrangolare di calcio a 5 i quattro club di calcio locali, il Milan Club ‘Franco Baresi’ Vieste, l’Inter Club Javier Zanetti Vieste, lo Juventus Club Star Vieste e il Napoli Club Vieste, autentici protagonisti di questo trofeo che scenderanno in campo giovedì 9 e venerdì 10 aprile 2026 presso il Centro polisportivo Star alle ore 19.00.

Tra le file delle squadre in campo i soci tesserati dei club in una vera festa di fair play e altruismo misto a una sana competizione.

Novità di quest’anno il primo torneo dei club con la categoria under 13 in programma il 9 aprile e successivamente il 10 aprile la categoria adulti.

Durante l’evento una speciale degustazione enogastronomica con intrattenimento musicale in cui i presenti potranno donare una propria personale offerta con l’incasso che sarà totalmente devoluto all’acquisto di due defibrillatori che saranno donato alla città di Vieste e collocato in una zona specifica della città.

Quest’anno la speciale collaborazione con il Comitato Festività San Giorgio Martire

Da ricordare come nella prima edizione del torneo fu acquistato anche in quel caso un defibrillatore e donato sempre alla città di Vieste e collocato presso la Casa di Riposo Gesù e Maria.

Il giorno 22 aprile 2025, giorno di Pasquetta, presso i Giardini di Marina Piccola è stato fondamentale l’utilizzo di tale defibrillatore da parte del personale sanitario che ha consentito di salvare un visitatore colta da un malore proprio nel momento in cui avveniva l’intronizzazione del santo patrono San Giorgio Martire.

Una notizia che ha commosso e inorgoglito tutta la comunità e in particolar modo i 4 club di Vieste che grazie al loro speciale contributo sono riusciti a salvare una vita umana.

A conclusione dell’evento una speciale premiazione la sera del 22 aprile presso i Giardini Pubblici di Corso Fazzini con i partecipanti al torneo in cui avverrà la simbolica donazione alla città di Vieste dei due nuovi defibrillatori che verranno collocati in due punti distinti della città.

“Ogni anno sceglieremo di incontrarci, di scendere in campo per il bene degli altri, per promuovere gesti e attività utili alla comunità e per confermare i valori autentici dello sport e della solidarietà, valori fondanti dei club stessi” è il commento univoco dei club che invitano tutta la cittadinanza a essere presenti a questo speciale evento in cui a vincere saremo tutti noi.

Con il cuore. Insieme.

