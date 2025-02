A Vico la mostra “San Valentino Arte Profumo di zagare” il 14-15-16 febbraio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La NuovaVicoInArte, associazione rappresentata dagli artisti Matteo Fiorentino, Esilde Lise Rendina e Beatrice Ricca, ha da sempre puntato sulla condivisione dell’arte, ossia credere nella potenzialità di ciascun artista per rendere un evento unico e speciale per tutti.

Questa mission, verrà rappresentata nella prossima mostra “San Valentino Arte Profumo di zagare” che si terrà a Vico del Gargano, in via Mattiucci il 14-15-16 febbraio, in occasione della festa patronale.

Una mostra che rappresenterà l’arte in tutte le sue forme e che darà a chiunque la possibilitá di esprimere la propria vena artistica.