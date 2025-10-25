Attualità Puglia

A Trani apre il primo Cat Cafè in Puglia

Redazione25 Ottobre 2025
shallow focus photography of white and brown cat
Photo by Yerlin Matu on Unsplash
Un mondo fatto di fusa e gustose pause relax apre le porte!

Il primo Cat Caffè, tutto made in Puglia, ti aspetta!
Tra una carezza e un buon caffè, un po’ di fusa e un aperitivo, siamo pronti a farvi vivere un’esperienza unica… tutta daCoccolare! 

Un locale che non si propone semplicemente come una novità nella scena urbana, ma come un progetto con un messaggio forte e chiaro: dimostrare che è possibile condividere spazi prima inaccessibili agli animali domestici, come un luogo di ristorazione.

