A Trani apre il primo Cat Cafè in Puglia

Un mondo fatto di fusa e gustose pause relax apre le porte!

Il primo Cat Caffè, tutto made in Puglia, ti aspetta!

Tra una carezza e un buon caffè, un po’ di fusa e un aperitivo, siamo pronti a farvi vivere un’esperienza unica… tutta daCoccolare!

Un locale che non si propone semplicemente come una novità nella scena urbana, ma come un progetto con un messaggio forte e chiaro: dimostrare che è possibile condividere spazi prima inaccessibili agli animali domestici, come un luogo di ristorazione.