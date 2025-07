A Torremaggiore un’estate di cultura, musica e inclusione per tutti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

TORRESTATE 2025: UN’ESTATE DI CULTURA, MUSICA E INCLUSIONE PER TUTTI

Con l’inizio inoltrato della stagione estiva, Torremaggiore si prepara ad accogliere cittadini, turisti e visitatori con un cartellone ricco di eventi pensato per tutte le fasce della popolazione: è con orgoglio che presentiamo TorreEstate 2025, una rassegna culturale che, forte della collaborazione con oltre 25 associazioni del territorio, porterà nel cuore della nostra città 71 appuntamenti tra musica, teatro, cinema, sport, gastronomia e intrattenimento.

Tre grandi festival musicali saranno il fiore all’occhiello della programmazione: la 21ª edizione del Festival della Canzone Italiana “Augusto Daolio”, il Castel Fiorentino Festival dedicato alla musica classica (7ª edizione), e Gezzinvilla, rassegna jazz giunta alla sua 29ª edizione. Momenti imperdibili saranno i concerti di Cristina D’Avena (4 agosto), pensato per le famiglie, e di Graziano Galatone (9 luglio), oltre all’evento “Memorie dalla Foresta”, un suggestivo intreccio di musica, teatro e poesia con i Rione Junno e Claudia Lerro.

Non mancheranno gli omaggi alla musica italiana, al cantautorato e alla tradizione napoletana, con la partecipazione di numerosi gruppi locali. Di grande valore sociale le rassegne “Argento Vivo” e “Di là dei confini: un ponte di pace tra i popoli”, promosse dall’Assessorato ai Servizi Sociali e dedicate alla terza età, con eventi musicali e gastronomici.

Il 26 luglio tornerà anche la Notte Rosa, organizzata dall’Assessorato alle Attività Produttive, mentre il cinema sotto le stelle si rinnova grazie alla collaborazione con l’Apulia Film Commission, con la rassegna “Puglia Fiction” ospitata presso il mercato coperto.

Grande spazio sarà riservato al mondo sportivo, con eventi come il torneo di basket Puer Apuliae, la gimkana per bambini, la camminata sotto le stelle, i motoraduni, il vespa summer day, il revival calcistico e il torneo di bocce.

Il cartellone si concluderà con la decima edizione dell’Eco Festa Contadina, una festa popolare che celebra le nostre radici rurali, accompagnata da un grande concerto in piazza con uno dei più importanti nomi della musica popolare italiana, che sarà svelato nelle prossime settimane.

TorreEstate 2025 è il risultato di un grande lavoro di squadra tra istituzioni, realtà associative e operatori culturali e rappresenta un’occasione preziosa per Torremaggiore e per i comuni limitrofi per valorizzare il nostro patrimonio immateriale e promuovere la bellezza del nostro territorio.

Vi aspettiamo!Comunicazione Comune di Torremaggiore