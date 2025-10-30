[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Storie su Telenorba Nancy Dell’Olio: “Ho pagato il prezzo del mio coraggio. Emiliano ci ha provato con me”

“Nella mia vita ho fatto cose che non rifarei. Ad esempio, avrei parlato di più con i miei genitori, avrei fatto meno errori”. “Ho preso tante decisioni all’istante, ma una cosa che mi riconosco – e di cui sono orgogliosa – è il coraggio. E il coraggio si paga sempre”.

A raccontarlo è Nancy Dell’Olio a Enzo Magistà, nell’intervista per il programma “Storie”, che andrà in onda giovedì 30 ottobre, su Telenorba (canale 10 del digitale terrestre), alle ore 20:15.

Il prezzo più alto che ha pagato – dirà nell’intervista – è quello derivato dalla denuncia del Presidente Emiliano e della regione Puglia per il mancato rinnovo del contratto da Ambasciatrice della Puglia nel mondo. Nancy Dell’Olio torna sulla vicenda del rapporto personale con Emiliano. Il Presidente – conferma – “ci ha provato con me”.

“Anche Silvio Berlusconi lo fece, ma in maniera più elegante”. L’Avvocato Dell’Olio in “Storie” racconta la sua storia d’amore con Sven-Göran Eriksson, con il quale – “da visionaria” – aveva fondato un’associazione benefica, e ricorda il capodanno trascorso con Nelson Mandela in una spiaggia deserta del Mozambico.