A San Salvatore il trekking della castagna

Redazione11 Ottobre 2025
a close up of a nut shell on a table
Photo by blackieshoot on Unsplash
🌰✨ Trekking della Castagna 2025 ✨🌰

📅 Domenica 26 ottobre 2025

⚠️POSTI LIMITATI

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Unisciti a noi per una giornata tra natura, gusto e racconti:

🥾 Passeggiata con raccolta delle castagne

🍽️ Buffet al ritorno

🌍 Racconti di viaggio di @stefano_myfriend con la sua mitica ciaccanella 🚲

🔥 Castagne arrosto & Vin Brûlé per chiudere in bellezza

📍 Non mancare, sarà un’esperienza da vivere insieme!

