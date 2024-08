A San Menaio l’omaggio ad Andrea Pazienza e le Miss pugliesi

Il 7 e l’8 agosto saranno due serate speciali con musica, videomapping, arte e bellezza

VICO DEL GARGANO (Fg) – Due bellissimi appuntamenti, il 7 e l’8 agosto, fanno entrare nel vivo l’estate di San Menaio, stupenda località balneare di Vico del Gargano.

Il 7 agosto un’intera serata “fronte-mare”, presso la Torre dei Preposti, sarà dedicata al talento indimenticabile e straordinario di Andrea Pazienza nell’ambito del progetto Borgo Artistico. Alle ore 21, proprio sulla facciata della Torre dei Preposti, sarà proiettato il videomapping intitolato “Che Pazienza!”, un viaggio attraverso musica e immagini dentro l’eccezionale universo creativo di un artista che ha legato la sua breve ma intensissima vita al Gargano e in particolare a San Menaio, luogo d’ispirazione e del cuore per Andrea Pazienza al quale non a caso è stato intitolato il lungomare di questo meraviglioso tratto di costa garganica.

L’8 agosto, invece, nel Piazzale della Stazione di San Menaio a partire dalle ore 20.30, si terrà la terza finale regionale di Miss Italia. L’evento è stato finanziato dal Comune di Vico del Gargano. All’organizzazione della manifestazione ha collaborato Ferrovie del Gargano.

L’appuntamento con l’elezione di Miss Framesi Puglia 2024 è stato organizzato dalla società “Carmen Martorana Eventi”, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Vico del Gargano.

A condurre la serata sarà Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud. Ospiti della serata saranno Luigi Cutrone, con la sua voce possente, e l’attrice comica Lilia Pierno, suocera di Checco Zalone in “Quo Vado”. Per l’organizzazione della serata è stata preziosa la collaborazione della Pro Loco di San Menaio.

“Quest’anno, nell’ambito dell’Estate Vichese, l’Amministrazione comunale ha inteso dare ancora più spazio alla valorizzazione di San Menaio”, dichiara il sindaco di Vico del Gargano Raffaele Sciscio. “Gli eventi che stanno animando l’estate nella nostra località balneare sono ancora più numerosi e di spessore rispetto al recente passato”.

“Le collaborazioni di Ferrovie del Gargano e della Pro Loco di San Menaio e Calenella”, dichiara l’assessore e vicesindaco Porzia Pinto, “hanno creato la giusta sinergia con il Comune di Vico del Gargano per ospitare la finale regionale di Miss Italia. San Menaio, anche con l’evento su Andrea Pazienza, è al centro dell’Estate Vichese insieme al nostro centro storico”.